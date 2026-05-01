Autsch: Anna Iffländers Ex Julius sprengt Date mit Daniel

In der neuen Folge von Match My Ex knistert es gewaltig zwischen Daniel Fischer und Neuzugang Anna Iffländer (30) – bis plötzlich alles auf dem Kopf steht. Kaum ist Anna in der Villa eingezogen, funkt es zwischen ihr und dem Realitystar, der sie sofort spannend findet und mit ihr einen Drink genießt. Beim gemeinsamen Einzeldate am Strand, das die beiden nach einer rasanten Jetskitour genießen, kommt es sogar zum Kuss. Doch ausgerechnet in diesem Moment taucht Annas Ex Julius Tkatschenko am Strand auf und sprengt das romantische Rendezvous. "Der Julius kommt mit breiter Brust, hat genug Selbstvertrauen, dass er sich dazu setzt und unser Date crasht", fasst Daniel die Lage zusammen. Kurz darauf bittet ihn der Neuankömmling, ihn allein mit seiner Verflossenen zu lassen und das Date ist beendet.

Schon beim Einzug in die "Match My Ex"-Villa macht Daniel der Blondine Komplimente und schwärmt: "Die Anna ist eine superhübsche Frau und fällt genau in mein Beuteschema. Groß, schlank, blaue Augen." Die Influencerin sieht das offenbar ähnlich, auch wenn ihre aktuelle Nummer eins in der Villa eigentlich Leandro Fünfsinn (25) ist und Daniel bei ihr zunächst nur auf Platz zwei landet. Trotzdem geht sie bei dem Realitystar in die Offensive, möchte sogar das Bett mit ihm teilen – und er zeigt sich davon sichtlich angetan. Daniel bezeichnet den ersten Kuss mit Anna als "Kirsche auf der Sahnetorte". Sie zeigt sich dagegen etwas nüchterner: "Das war nicht auf Anhieb der beste Kuss. Das war eine Sieben von Zehn."

Während Daniel nun Gefallen an Anna findet, macht ihm eine andere Frau in der Villa das Leben schwer: seine Ex Sabrina Wlk. Schon zum Staffelstart hatte Sabrina sich Kandidatin Emma Fernlund (25) zur Seite genommen – ausgerechnet die Frau, die mit Daniel als erstes gematcht wurde. Vor laufenden Kameras packte Sabrina über die gemeinsame Vorgeschichte mit ihm aus. Daniel bekam das mit, mischte sich ein und flehte: "Mach mir nicht direkt das Leben zur Hölle." Die Fronten zwischen den einstigen "Match in Paradise"-Gewinnern verhärteten sich direkt und bisher kam es nicht nur ein Mal zum Zoff.

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CH Media Entertainment Anna Iffländer und Daniel Fischer in "Match My Ex"

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Instagram / julius_tko Julius Tkatschenko im Juni 2025

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CH Media Entertainment Daniel Fischer und Anna Iffländer in "Match My Ex"