Pollen: Aleks Petrovic erleidet Panikattacke auf Autobahn

Schreckmoment für Aleksandar Petrovic (35) auf der Autobahn: Der Realitystar erlebte kürzlich einen gefährlichen Zwischenfall, als er mit geöffnetem Fenster fuhr und ein Pollen in seine Luftröhre geriet. Durch die Pollenallergie, an der er leidet, löste das einen Erstickungsmoment aus, der in einer Panikattacke mündete. Aleks musste daraufhin sofort auf den Seitenstreifen der zweispurigen Autobahn fahren. Passanten, die die Situation beobachteten, riefen umgehend den Rettungswagen.

Auf TikTok meldete sich Aleks persönlich zu Wort und erklärte den Vorfall. In dem Video, das gerade viral geht, ist er auf dem Seitenstreifen zu sehen – vor ihm sein Auto und ein Krankenwagen. "Also haben die beiden den Krankenwagen gerufen, weil ich eine Panikattacke hatte. Ich bin ja gegen Pollen allergisch, und ich habe so ein Pollen bei offenem Fenster … Hat sich irgendwie in die Luftröhre eingeklemmt. Auf jeden Fall mussten wir auf den Pannenstreifen fahren, schnell ins Krankenhaus. Dabei wurden wir angehalten und uns wurde direkt Wasser gegeben. Mir geht es jetzt auch viel besser", berichtete er. Nicht alle Fans zeigten jedoch Verständnis für den Vorfall. In den Kommentaren machten sich einige über ihn lustig: "Wegen Pollenallergie fünf Stunden Stau" oder "Ich habe sämtliche Allergien und stelle mich tagtäglich nicht so an" lauten einige der Reaktionen.

Aleks ist derzeit ohnehin in aller Munde. Der Realitystar ist in der Show Prominent getrennt zu sehen, wo er auf seine Ex-Partnerin Vanessa Nwattu (26) trifft. In der Sendung kam es zwischen den beiden bereits zu heftigen Auseinandersetzungen – unter anderem über die gemeinsame Auswanderung nach Dubai, für die Aleks nach eigenen Angaben alleine die Verantwortung getragen hatte.

Anzeige Anzeige

Imago Aleks Petrovic beim Reality Award 2026 im Maritim Hotel Bonn

Anzeige Anzeige

RTL ZWEI Aleks Petrovic bei "#CoupleChallenge"

Anzeige Anzeige

RTL / Africa Vumazonke Aleks Petrovic und Vanessa Nwattu, "Prominent getrennt"-Kandidaten