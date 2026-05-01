Matthew Perrys Ketamin-Vermittler bittet um mildes Urteil

Im Prozess um den Tod von Matthew Perry (†54) bittet Erik Fleming, der als Ketamin-Vermittler des verstorbenen Schauspielers gilt, das Gericht um ein mildes Urteil. In Gerichtsdokumenten, die TMZ vorliegen, fordert Flemings Seite lediglich drei Monate Haft, ein neunmonatiges stationäres Drogenprogramm sowie drei Jahre Bewährung. In einem persönlichen Brief an den Richter gesteht Fleming seine Schuld offen ein: "Ich wusste, dass es illegal und falsch war ... Ich hätte niemals zustimmen dürfen, Ketamin für Matt zu besorgen." Der Richter soll sein Urteil am 13. Mai verkünden.

Die Staatsanwaltschaft sieht das ganz anders und fordert 30 Monate Gefängnis plus drei Jahre Bewährung. Die Ankläger betonen, Fleming sei kein verzweifelter Mensch gewesen, der eine schlechte Entscheidung getroffen habe, sondern ein ausgebildeter Suchtberater, der wiederholt als Mittelsmann bei Drogendeals fungiert und dabei Profit gemacht habe. Laut Staatsanwaltschaft hätte Fleming weiter Ketamin verkauft, wenn Matthew Perry nicht gestorben wäre – noch kurz nach einer Lieferung von 25 Fläschchen habe er versucht, die nächste Großbestellung zu organisieren. Flemings Anwälte halten dagegen, er habe nicht als medizinischer Fachmann gehandelt und dürfe auch nicht so behandelt werden. Unterstützung bekommt er auch von seiner Familie: Sowohl sein Vater als auch sein Halbbruder schrieben Briefe an das Gericht, in denen sie seine tiefe Reue betonen und berichten, dass er nach einem Rückfall nun wieder auf dem Weg in die Abstinenz sei.

Matthew Perry starb im Oktober 2023 im Alter von 54 Jahren, nachdem er in seinem Whirlpool in der Nähe von Los Angeles leblos aufgefunden worden war. Der Gerichtsmediziner stellte fest, dass akute Ketamin-Vergiftung die Todesursache war. Neben Fleming wurden mehrere weitere Personen im Zusammenhang mit seinem Tod angeklagt. Jasveen Sangha, die in der Szene als "Ketamin-Königin" bekannt war, wurde bereits zu 15 Jahren Haft verurteilt. Die Staatsanwaltschaft wirft ihr vor, unter anderem die Dosis geliefert zu haben, die zu Perrys Tod führte.

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Getty Images Matthew Perry, Schauspieler

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David Livingston / Getty Images Matthew Perry, Schauspieler

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