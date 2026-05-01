147 Millionen Dollar: Jeff Bezos baut sein Festungstraumhaus

Jeff Bezos (62) lässt sich auf Indian Creek Island in Florida ein monumentales Traumanwesen bauen. Der Milliardär erwarb dort zwei Luxusvillen für insgesamt 147 Millionen Dollar – und plant laut dem Immobilienportal Realtor, diese zu einem einzigen gigantischen Anwesen zusammenzulegen. Während die Umbauarbeiten laufen, die wohl mehrere Monate oder sogar Jahre dauern werden, residiert der Amazon-Gründer auf einem weiteren seiner Anwesen auf der Insel.

Indian Creek Island ist nicht irgendein Ort: Das 300 Hektar große Eiland ist eine streng gesicherte Privatgemeinschaft mit nur einer einzigen Zufahrtsstraße, die rund um die Uhr von der Polizei bewacht wird. Touristen haben keinen Zutritt – Nicht-Anwohner werden konsequent abgewiesen. Insgesamt gibt es auf der Insel lediglich 41 Grundstücke. Zu Jeffs Nachbarn zählen laut Berichten unter anderem Meta-Chef Mark Zuckerberg (41), Football-Legende Tom Brady (48) sowie Ivanka Trump (44).

Der Umzug nach Florida erfolgte bewusst: Jeff wollte näher bei seiner Familie sein, nachdem seine Mutter im August vergangenen Jahres verstorben war. Jacklyn Bezos starb am 14. August 2025. Nur zwei Monate zuvor erlebte Jeff eines seiner schönsten Wochenenden: Er heiratete seine Traumfrau Lauren Sánchez (56) in Venedig. Die Feierlichkeiten dauerten ein ganzes Wochenende an und lockten unzählige Berühmtheiten wie die Kardashians, Orlando Bloom (49) oder auch seine zukünftige Nachbarin Ivanka Trump in die italienische Hafenstadt.

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Getty Images Jeff Bezos bei der Vanity Fair Oscar Party 2026 im Los Angeles County Museum of Art

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Getty Images Lauren Sánchez und Jeff Bezos, Juni 2025

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Instagram / jeffbezos Jeff Bezos und seine Mama Jackie, Mai 2022