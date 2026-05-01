Beim Gala-Dinner: Prinzessin Estelle stiehlt allen die Show

Anlässlich des 80. Geburtstags von König Carl Gustaf von Schweden (80) fand am Abend des 30. April 2026 im Königlichen Schloss in Stockholm ein großes Galadinner statt, zu dem die bedeutendsten Königshäuser Europas zusammengekommen waren. Mit dabei war auch Prinzessin Estelle (14), die 14-jährige Tochter von Kronprinzessin Victoria und Prinz Daniel (52). Die Teenagerin betrat den Festsaal neben ihren Eltern und zog dabei alle Blicke auf sich: In einem fliederfarbenen Kleid und mit offen fallenden Haaren trat sie so sicher und souverän auf, als gehöre sie seit Jahren zur royalen Gala-Runde. Königshausexpertin Caroline Vagle von Se og Hør, die selbst vor Ort in Stockholm war, zeigte sich begeistert: "Wow! Prinzessin Estelle hat an diesem Abend allen die Show gestohlen."

Für Vagle war es ein rundum gelungener Abend: "Sie ist wirklich eine beeindruckende Teenagerin – das haben wir den ganzen Tag gesehen. Sie unterhält sich mit den Älteren, als wäre es das Selbstverständlichste der Welt, und kümmert sich um ihre kleinen Cousins und Cousinen." Aber nicht nur Estelles Auftritt sorgte für Aufsehen. Auch ihre Mutter Victoria (48) lenkte die Aufmerksamkeit auf sich – allerdings weniger wegen ihres Outfits, sondern weil sie Hand in Hand mit Ehemann Daniel durch den Saal schritt. Solche öffentlichen Gesten der Zuneigung sind bei Royals eher ungewöhnlich: Küsse sind meist den Hochzeitstagen vorbehalten, Umarmungen oder ähnliche Gesten sieht man bei offiziellen Anlässen nur selten.

Für Estelle war das Galadinner erst der zweite Auftritt dieser Art in der Runde der royalen Elite – ein Umstand, der ihr äußerlich jedoch kaum anzumerken war. Die Prinzessin ist das älteste Kind von Kronprinzessin Victoria und Prinz Daniel und steht nach ihrer Mutter an zweiter Stelle in der schwedischen Thronfolge. Ihr Großvater Carl Gustaf, der an diesem Abend im Mittelpunkt des Festes stand, regiert Schweden seit 1973 und ist damit einer der dienstältesten Monarchen der Welt.

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Getty Images Victoria, Estelle und Daniel von Schweden beim Gala-Dinner zum 80. Geburtstag von König Carl XVI. Gustaf im Königlichen Palast

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Imago Kronprinzessin Victoria, Prinz Daniel und Prinzessin Estelle beim Galadinner zum 80. Geburtstag von König Carl Gustaf in Stockholm

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Imago Kronprinzessin Victoria, Prinz Daniel und Prinzessin Estelle beim Galadinner zum 80. Geburtstag von König Carl Gustaf in Stockholm