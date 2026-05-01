Duggar-Skandal: Kendras Vater wurde aus dem Haus vertrieben

Paul Caldwell, der Vater von Kendra Duggar (27), hat sich über eine GoFundMe-Kampagne öffentlich zu seiner aktuellen Lage geäußert. In einem Update auf der Spendenplattform erklärte er, dass seine Familie sowohl ihre Unterkunft als auch ihre Anstellung verloren habe. Als Grund für diese Situation nannte er den Einsatz seiner Familie für Schwache und Verletzliche. Die Kampagne hat inzwischen mehr als 34.000 Dollar eingebracht. Paul betonte dabei ausdrücklich, dass keines der gesammelten Gelder Menschen zugutekommen werde, die Kindern schaden könnten.

Die Caldwells hatten bis zu ihrem Auszug in einem Haus gelebt, das Kendra und ihrem Ehemann Joseph Duggar (31) gehört. Aus von dem Magazin People veröffentlichten Mitschnitten von Telefongesprächen aus dem Gefängnis geht hervor, dass Kendra ihre Familie zu einem Auszug aufgefordert hatte. Der Hintergrund: Die Caldwells stellten sich öffentlich auf die Seite eines Mädchens, das Joseph beschuldigt, es sexuell missbraucht zu haben. Die 14-Jährige gab gegenüber der Polizei an, der Realitystar habe sie während eines Familienurlaubs missbraucht, als sie neun Jahre alt war. Joseph plädierte in diesem Fall auf nicht schuldig. Gleichzeitig bekundeten Kendras Eltern ihre Liebe zu ihrer Tochter, die sich aktuell selbst in einem laufenden Strafverfahren befindet. Kendra und Joseph sind gemeinsam angeklagt, darunter wegen vier Anklagepunkten der Gefährdung des Wohlergehens Minderjähriger. Im August soll das Paar erneut vor Gericht erscheinen – beide haben bislang auf nicht schuldig plädiert.

Rund um die Verhaftungen ist die Duggar-Familie bereits seit Wochen in unruhigem Fahrwasser. Auch Josephs Cousine Amy Duggar hatte sich zuletzt in der Öffentlichkeit mehrfach zu den Vorwürfen geäußert. In einem TikTok-Video hatte sie Andeutungen über angebliche Abmachungen innerhalb der Familie gemacht, die Kendra zum Schweigen bewegen und in der Ehe halten sollten. Kendra selbst durfte ihre Kinder inzwischen nach einer Richterentscheidung wieder treffen, nachdem eine entsprechende einstweilige Kontaktsperre aufgehoben worden war. Joseph hingegen darf seine vier Kinder derzeit nur in Begleitung treffen – eine Bedingung seiner Kaution.

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Getty Images Kendra Duggar: Polizeifoto des Washington County Sheriff’s Office in Fayetteville, Arkansas

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littleduggarfamily Kendra und Joseph Duggar mit ihren Kindern, Juli 2021

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Imago Jinger, Joy Anna, Joseph, Josiah, Jessa Duggar Seewald mit Spurgeon Seewald, Ben Seewald, John David und Jana Duggar