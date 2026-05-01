Nach Fehlgeburt: Julian Claßen und Palina erwarten Nachwuchs

Für Julian Claßen (33) und seine Freundin Palina gibt es wunderbare Neuigkeiten: Das Paar erwartet erneut Nachwuchs. Auf Instagram verkündeten die beiden Social-Media-Stars die freudige Botschaft mit einer bewegenden Fotoreihe. Zu sehen ist Julian, der vor Palina kniet, während sie zwei Ultraschallbilder in die Kamera hält und bereits einen kleinen Babybauch zeigt. "Wir sind wieder schwanger", schreibt Palina zu dem gemeinsamen Post. Die Nachricht kommt nur wenige Monate nach einem tiefen Einschnitt für das Paar: Anfang des Jahres hatten Julian und Palina öffentlich bestätigt, dass sie eine Fehlgeburt erlitten hatten.

In ihrem Post nimmt Palina ihre Community mit auf die emotionale Reise der vergangenen Monate. "Viele von euch erinnern sich vielleicht noch daran, dass wir Anfang des Jahres unser kleines Wunder verloren haben. Diese Zeit war für uns sehr schwer und es hat gedauert, das zu verstehen und anzunehmen", schreibt sie. Nun strahlt die Vorfreude aus jedem Wort: "Umso dankbarer sind wir, jetzt sagen zu können, dass wir wieder ein kleines Leben in uns tragen und in den vierten Monat starten." Ihre Familie wachse, so Palina weiter, und die Nachricht bedeute ihnen unglaublich viel. "Wir sind unglaublich glücklich und voller Vorfreude auf alles, was jetzt vor uns liegt. Wir freuen uns sehr darauf, diesen Weg gemeinsam mit euch zu gehen und euch auf dieser Reise mitzunehmen", fügt sie hinzu.

Der Weg zur Schwangerschaft war für Palina kein leichter. Vor zwei Monaten sprach sie in einer Instagram-Story offen über ihren Gesundheitszustand und ihren Kinderwunsch. Dabei machte sie öffentlich, dass sie unter PCOS leidet, dem Polyzystischen Ovarialsyndrom. "Ich poste das alles und nehme meine Community mit, damit Frauen mit der gleichen Diagnose sich nicht alleine fühlen müssen", erklärte sie damals. Sie berichtete auch, dass ihre Periode lange sehr unregelmäßig gewesen sei und teils ganz ausgeblieben sei, bis ein Test schließlich Klarheit brachte.

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Instagram / julienco_ Julian Claßen und seine Freundin Palina im Mai 2026

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Instagram / palinamin Palina und Julian Claßen, Social-Media-Stars

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Instagram / palinamin Influencerin Palina, Februar 2025

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