Britischer TV-Star Tom Georgeson mit 88 Jahren verstorben

Der britische Schauspieler Tom Georgeson ist im Alter von 88 Jahren verstorben. Seine Familie bestätigte den Tod des Schauspielers, der vor allem durch seine Rolle in der BBC-Serie "Boys from the Blackstuff" im Jahr 1982 bekannt wurde. Der gebürtige Liverpooler lebte zuletzt in London und hinterlässt seine Ehefrau Prim sowie seine beiden Kinder Richard und Roslyn. Wie sein Neffe Danny Conway gegenüber dem Liverpool Echo verriet, kam der Tod überraschend: "Ich bin am Boden zerstört, weil wir das nicht erwartet haben. Als ich das letzte Mal mit ihm sprach, war er bei guter Gesundheit." Weitere Einzelheiten zu den Umständen seines Todes wurden nicht bekannt gegeben.

Tom hatte im Laufe seiner Karriere in zahlreichen bekannten Produktionen mitgewirkt. Neben seiner Hauptrolle in "Boys from the Blackstuff", wo er den Sicherheitsbeamten Dixie Dean verkörperte, war er auch in der Serie "Between The Lines" zu sehen. Darüber hinaus hatte er Gastauftritte in beliebten Formaten wie "Holby City", Doctor Who, "The Bill" und "Brookside". Auch auf der großen Leinwand machte sich der Schauspieler einen Namen: In der Komödie "A Fish Called Wanda" stand er an der Seite von John Cleese vor der Kamera, wobei sein Charaktername George Thomason ein Wortspiel mit seinem eigenen Namen darstellte. Zudem spielte er in "Notes On A Scandal" mit Judi Dench (91) und Cate Blanchett (56) mit.

Tom war für seine authentische Darstellung von Arbeiterklasse-Charakteren bekannt, was seine Wurzeln in Liverpool und seine Verbundenheit mit den Geschichten widerspiegelte, die er erzählte. Besonders eng arbeitete er mit dem Autor Alan Bleasdale zusammen, mit dem er nicht nur bei "Boys from the Blackstuff", sondern auch bei "Scully" und "GBH" kooperierte. Sein Neffe Danny betonte, dass Tom trotz seines Erfolgs seinen Wurzeln treu geblieben sei und innerhalb der Familie für seine Werte geschätzt wurde. "Es gibt eine starke sozialistische Ader in der Familie", erklärte er. Danny fügte hinzu: "Ich war wirklich stolz auf ihn und fühlte mich glücklich, einen berühmten Onkel zu haben."

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Imago Tom Georgeson, Schauspieler

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Imago Tom Georgeson in "A Fish Called Wanda", 1988

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Imago Tom Georgeson, 1998

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