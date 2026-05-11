Sadie Robertsons Baby Kit kämpfte mit Erstickungsanfällen

Sadie Robertson (28) erlebt gerade eine nervenaufreibende Zeit als Mama: Die Realitybekanntheit aus "Duck Dynasty" hat öffentlich gemacht, dass ihre acht Monate alte Tochter Kit gleich zweimal hintereinander lebensbedrohliche Erstickungsanfälle hatte. Auf Instagram schildert Sadie, wie sich die dramatischen Szenen in den vergangenen Wochen abspielten und wie ihr Mann Christian Huff und ihre Familie sie dabei unterstützten. Beim zweiten Vorfall suchten die Ärzte nach einer tieferliegenden Ursache – und fanden schließlich eine zugrunde liegende Störung, die sich zum Glück behandeln ließ. Während Kit nun nach einem vergleichsweise kleinen medizinischen Eingriff auf dem Weg der Besserung ist, versucht Sadie, die emotionalen Folgen der Ereignisse zu verarbeiten.

Bereits im April hatte Sadie ihren Followern erzählt, dass Kit beim Essen plötzlich aufhörte zu atmen. Ihre Mutter Korie Robertson habe die Kleine aus dem Hochstuhl gerissen, Sadie selbst begann sofort mit Wiederbelebungsmaßnahmen, während der Notruf gewählt und die anderen Kinder in Sicherheit gebracht wurden. Nach einigen Sekunden, die sich für alle wie eine Ewigkeit angefühlt haben dürften, begann Kit wieder zu atmen. Ein Monat später kam es jedoch zu einem zweiten ähnlichen Vorfall – für Sadie der Moment, an dem klar war, dass mehr dahinterstecken musste. Erst danach fanden Ärzte die Ursache, über deren genaue Diagnose die Influencerin bewusst schweigt. Auf Instagram betont sie, es habe sich bei allem Schrecken am Ende um eine "relativ kleine Korrektur" gehandelt und lobt die behandelnden Mediziner. Gleichzeitig bittet sie ihre Community ausdrücklich darum, keine weiteren medizinischen Ratschläge in den Kommentaren zu posten.

In den emotionalen Posts macht Sadie keinen Hehl daraus, wie sehr sie sich in diesen Tagen auf ihren Glauben und auf ihre Liebsten stützt. Gemeinsam mit Christian kümmert sie sich neben Baby Kit auch um die älteren Töchter Honey und Haven, die das Familienleben sonst eher fröhlich und turbulent machen. Fans erinnern sich: Noch vor gut einem Jahr hatte die dreifache Mama ihre Schwangerschaft voller Vorfreude im Netz gefeiert, nun teilt sie offen die verletzliche Seite des Elternseins. Besonders dankbar zeigt sie sich für die Unterstützung von Mama Korie, der sie zum Muttertag eine rührende Liebeserklärung widmete und dafür lobte, dass sie in den schwersten Stunden buchstäblich nicht von ihrer Seite gewichen sei.

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Getty Images Sadie Robertson Huff bei den K-Love Fan Awards 2024 im Grand Ole Opry in Nashville

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Instagram / legitsadierob Christian Huff, Sadie Robertson und ihre Kinder

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Getty Images Sadie Robertson backstage bei der Sherri Hill Spring 2016 Show während der New York Fashion Week im Plaza Hotel