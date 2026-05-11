Humpelnd: Heidi Klum genießt Barcelona-Trip mit Hund Fritz

Trotz eines Muskelfaserrisses am Fuß lässt sich Heidi Klum (52) ihren Aufenthalt in Barcelona nicht vermiesen. Das Model hatte sich die Verletzung kürzlich bei einem Werbedreh in der katalanischen Metropole zugezogen und musste deshalb sogar in die Notaufnahme. Doch statt die Reise abzubrechen, erkundet Heidi die Stadt nun einfach in ihrem eigenen Tempo. Kurzerhand besuchte sie laut Gala die berühmte Sagrada Família und ließ den Abend bei einem Konzert ausklingen. Mit dabei war natürlich auch ihr treuer Terrier-Mix Fritz.

Auf Instagram teilte Heidi nun gleich mehrere Eindrücke ihres Besuchs der Basilika des Architekten Antoni Gaudí bei strahlendem Sonnenschein und zeigte sich sichtlich beeindruckt von der Atmosphäre. "Ich weine, es ist so schön", schwärmte sie in ihrer Story. In den Clips ist zu sehen, wie die GNTM-Chefin zwar ohne Krücken, aber spürbar vorsichtig und leicht hinkend unterwegs ist. Den Abend ließ sie anschließend gemeinsam mit Topmodel Elle MacPherson bei einem Konzert von Eric Clapton (81) ausklingen. In ihrer Instagram-Story bedankte sich Heidi danach "für eine fantastische Nacht".

Außerdem widmete Heidi ihrem Reisebegleiter Fritz besonders liebevolle Zeilen: "Fritz ... mein kleiner Begleiter. Ich liebe es, dich zu versorgen und du dich um mich zu kümmern", schrieb sie auf Instagram. Der weiße Hund, der seit Ostern zur Familie Klum gehört, weicht dem Model inzwischen kaum noch von der Seite und ist längst zu einem festen Teil ihres Alltags geworden. Wie es um Heidis Genesung genau steht, bleibt zwar noch offen, aktuell scheint sie sich jedoch gut zu erholen und die Zeit in Barcelona trotz Verletzung zu genießen.

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Instagram / heidiklum Heidi Klum mit ihrem Hund Fritz vor der Sagrada Família in Barcelona

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Instagram / heidiklum Heidi Klum meldet sich aus der Notaufnahme

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Getty Images Heidi Klum spricht beim OMR Festival in Hamburg und hält ihren Hund Fritz