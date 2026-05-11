Elena Miras verlässt KDRS aus "gesundheitlichen Gründen"

Überraschender Abgang bei Kampf der RealityAllstars: Elena Miras (34) hat die Sala verlassen – und zwar endgültig. Wie ein Sprecher der Show in den aktuellen Folgen verkündet, verlässt die Reality-Bekanntheit das Format aus "gesundheitlichen Gründen" und wird nicht zurückkehren. Kurz zuvor war es zwischen ihr und Georgina Fleur (36) zu einem heftigen Streit gekommen, der in einer lautstarken Auseinandersetzung gipfelte. Auslöser war, dass Elena sich darüber echauffierte, dass nicht Georgina, sondern Paco Herb (30) von Sarah Knappik (39) und Elsa Latifaj aus der Sala gewählt worden war – obwohl diese Paco zuvor heftig beleidigt hatte.

Elena machte ihrem Ärger lautstark Luft: "Ich verstehe das nicht, wie man so sein kann. Sie ist ne kleine Hexe, sie hat ****** gesagt und sitzt immer noch hier", wetterte sie und legte nach: "Du bist ganz 'ne eklige!" Georgina konterte daraufhin trocken mit: "Heul leise, Elena" – es folgten mehrere Aussagen, die von der Produktion gepiepst werden mussten. Beide verließen daraufhin die Hütte. Georgina ärgerte sich im anschließenden Interview: "Ich habe wirklich gerade mein Glas in der Hand gehabt und wollte zum Interview. Ich wollte wirklich nicht ihr sprechen und ich habe auch zu ihr gesagt: 'Bitte provozier mich nicht, weil du weißt, was dann passiert, wenn du mich provozierst'", und weiter: "Die tut so, als hätte ich ihren Mann beleidigt." Elena hingegen schoss: "Für mich ist Georgina gestorben, ich will mit dieser Frau nie wieder in ein Format gehen. Ich schäme mich, auch mit ihr in einer Sendung zu sein, weil sie hat einfach keine Manieren, keinen Anstand, keinen Respekt vor Menschen." Während Cecilia Asoro (30) und Sarah geschockt reagieren, zeigt Georgina keinerlei Betroffenheit über Elenas Exit: "Geil, das ist der beste Tag meines Lebens", freut sie sich.

Für Elena ist es nicht das erste Mal, dass sie ein Format aus gesundheitlichen Gründen vorzeitig verlassen muss. Bereits bei Promi Big Brother schied sie ebenfalls vorzeitig aus: "Es gab einen Notfall im Container und der Notarzt musste kommen. Das Ergebnis ist, dass sie den Container aus gesundheitlichen Gründen verlassen muss. [...] Werde ganz schnell gesund und komme wieder zu Kräften", erklärten die Moderatoren damals. Fraglich bleibt, aus welchen "gesundheitlichen Gründen" Elena diesmal das Format verlassen hat – sie kündigte jedoch auf Social Media an, sich dazu noch äußern zu wollen.

"Kampf der RealityAllstars" mittwochs und sonntags um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und vorab auf RTL+.

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RTL Elena Miras, "Kampf der RealityAllstars" 2026

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RTLZWEI Elena Miras und Georgina Fleur bei "Kampf der RealityAllstars" 2026

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RTLZWEI Elena Miras bei "Kampf der RealityAllstars" kurz vor ihrem Auszug, 2026