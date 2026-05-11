Doch nicht getrennt? Cardi B turtelt mit Stefon Diggs

Beim Muttertags-Wellness-Event der Diggs Deep Foundation am 9. Mai haben Cardi B (33) und NFL-Star Stefon Diggs für mächtig Gesprächsstoff gesorgt. Die beiden zeigten sich vor der Kamera auffallend vertraut: Stefon legte seine Hände offenbar auf ihren Hintern und drückte ihr zärtliche Küsse ins Haar, während die Rapperin im eng anliegenden braunen Strick-Outfit mit passendem Midi-Rock und Chanel-Tasche strahlte. Die Szenen, die Sportjournalistin Kelsey Nicole Nelson auf X teilte, sorgten schnell für Aufsehen — zumal zuvor Trennungsgerüchte die Runde gemacht hatten.

Die gemeinsamen Auftritte häuften sich jedoch zuletzt wieder: Bereits Anfang April war Stefon beim Konzert von Cardis "Little Miss Drama"-Tour in der Capital One Arena in Washington, D.C. zu sehen. Dort tanzte er mit seiner Mutter Stefanie ausgelassen, während Cardi auf der Bühne stand. Nach dem Konzert wurden die beiden gemeinsam beim Verlassen von Cardis ausverkaufter Aftershow-Party im Throw Social gesichtet. Zu ihrem offiziellen Beziehungsstatus haben sich beide bisher noch nicht geäußert.

Erst im Februar hatte Cardi bei einem Konzert die Trennung von Stefon angedeutet. "Nur weil ich nicht mehr mit meinem Baby-Daddy schlafe, heißt das nicht, dass du über meinen Baby-Daddy reden darfst, B*tch!", rief sie laut TMZ ins Mikrofon. Die Ansage richtete sich gegen Rapperin Bia, die Stefon zuvor online verspottet hatte. Direkt danach legte Cardi mit ihrem Disstrack "Pretty & Petty" nach und setzte der Rap-Rivalin noch einmal hörbar Grenzen.

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X/Kelsey Nicole Nelson Stefon Diggs und Cardi B

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Getty Images Cardi B und Stefon Diggs, Mai 2025

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Getty Images Cardi B, Rapperin