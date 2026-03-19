Collien Fernandes erstattet Anzeige gegen Ex Christian Ulmen

Collien Fernandes (44) soll Strafanzeige gegen ihren Ex-Partner Christian Ulmen (50) erstattet haben. Das berichtet zumindest das Magazin Der Spiegel. Die Moderatorin wirft dem Schauspieler demnach in der Anzeige "Identitätsdiebstahl über soziale Netzwerke" vor. Christian soll angeblich in ihrem Namen mit Männern Kontakt gehabt und dabei sogar "erotische Bilder und Videos" von Collien verschickt haben. Zudem soll in der Anzeige die Rede davon sein, dass der Produzent mit 30 Männern "Onlineaffären und Telefonsex" im Namen von seiner Ex-Partnerin gehabt haben soll. In einer Nachricht an Christian schreibt Collien laut dem Bericht: "Du tust so, als sei das hier eine ganz normale Trennung unter zwei Eheleuten. Das ist sie nicht, du hast mich virtuell vergewaltigt." Die Anzeige wurde wohl Ende 2025 beim Bezirksgericht in Palma de Mallorca in Spanien eingereicht und umfasst einen 40-seitigen Schriftsatz. Auf Nachfrage von Promiflash ließ Christian Ulmens Rechtsbeistand mitteilen, dass keine Stellungnahme dazu abgegeben wird. Der SPIEGEL-Artikel basiere auf einer Vielzahl von Unwahrheiten. Zugunsten von Chrisitan Ulmen gilt die Unschuldsvermutung.

Schon vor längerer Zeit hatte Collien Anzeige gegen unbekannt erstattet, weil Fake-Accounts unter ihrem Namen und gefälschte Porno-Videos von ihr im Netz kursierten. Am ersten Weihnachtstag 2024 soll sie mit ihrem damaligen Ehemann Christian über die Situation gesprochen haben. Der Comedian habe sich laut dem Newsportal in der Folge merkwürdig verhalten und ihr wohl schließlich gestanden, dass er hinter den Fake-Accounts und den gefälschten Porno-Videos stecke. Außerdem soll Christian Kontakt zu einem "Berliner Strafverteidiger" aufgenommen haben und diesem in einer Mail die Tat geschildert haben. Darüber hinaus soll Collien laut der Online-Zeitung von "psychischer und emotionaler Gewalt" während ihrer Ehe berichtet haben. Sie wirft Christian vor, sie über Jahre mit "Wutausbrüchen und Drohungen eingeschüchtert" zu haben. Auch soll er sie bei Auseinandersetzungen zum Teil "tätlich angegriffen" haben. Bislang haben sich weder Christian noch seine Rechtsvertreter öffentlich zu den Vorwürfen geäußert. "Mir wurde über Jahre mein Körper geklaut", wird die 44-Jährige zitiert.

Collien und Christian galten lange Zeit als das Traumpaar schlechthin. Die beiden lernten sich am Set einer Serie kennen und heirateten später. Aus ihrer Ehe ging eine gemeinsame Tochter hervor. Im vergangenen Jahr gaben sie dann ihre Trennung nach 14 gemeinsamen Ehejahren bekannt. Mit den gefälschten pornografischen Inhalten hatte sich Collien bereits zuvor auseinandergesetzt. In der Dokumentation "Die Spur: Deepfake-Pornos" entdeckte die Schauspielerin von sich selbst pornografische Bilder und Videos im Netz, bei denen mithilfe von künstlicher Intelligenz ihr Gesicht auf fremde Körper projiziert worden war. "Erst wurde der Chat anzüglich, dann kamen Bilder, die immer nackter wurden, und schließlich kamen Sex-Videos", berichtete sie im Jahr 2024 gegenüber Bild. Anschließend habe sie einen Anwalt und das LKA eingeschaltet. Doch Hilfe bekam sie nicht. "Ich sagte: 'Hier gibt sich jemand für mich aus!' [...] Die Beamten sagten: 'Wir können Sie nicht als Geschädigte aufführen, Ihnen ist ja dadurch gar kein Schaden entstanden'", erklärte die Schauspielerin.

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Getty Images Christian Ulmen und Collien Fernandes im April 2024 in Berlin

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Imago Collien Fernandes beim Fest der Produktionsallianz 2025 im Tipi am Kanzleramt in Berlin

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Imago Christian Ulmen und Collien Ulmen-Fernandes beim Bundespresseball 2024 im Hotel Adlon Kempinski Berlin