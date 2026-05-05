Verliebt? Joe Burrow und Olivia Ponton vertraut auf Event

Erst ein gemeinsamer Abend in Los Angeles, dann ein eleganter Auftritt in Kentucky: NFL-Star Joe Burrow (29) und das Model und Social-Media-Star Olivia Ponton (23) wurden Anfang Mai gleich mehrfach zusammen gesichtet, wie nun People berichtet. Am 1. Mai besuchten die beiden gemeinsam die Barnstable Brown Kentucky Derby Eve Party in Louisville – eine der begehrtesten Partys rund um das traditionsreiche Pferderennen. Obwohl keiner der beiden über den roten Teppich schritt, kamen sie laut People gemeinsam an, begleitet von Joes Eltern Jimmy und Robin sowie einer Gruppe aus Freunden und Sportlerkollegen.

Drinnen verbrachten die beiden dem Bericht zufolge den ganzen Abend miteinander. Die Quelle beschreibt sie als "vertraut, während Patti LaBelle ihre Klassiker wie 'Lady Marmalade' sang, und dann Joey Fatone, Lance Bass, Howie Dorough und Luis Fonsi 'Despacito', 'I Want It That Way' und 'Bye Bye Bye' zum Besten gaben." Am darauffolgenden Tag besuchten beide das Kentucky Derby in Churchill Downs – Olivia in einem schwarz-weißen Outfit mit passender Krempe, Joe in einem lachsfarbenen Anzug. Fotos zusammen teilte jedoch keiner von beiden. Im Anschluss an das Derby-Wochenende wurden die beiden dann auch beim Formel-1-Grand-Prix in Miami gesichtet.

Bereits seit Dezember 2024 kursieren Gerüchte um eine Beziehung zwischen dem Quarterback der Cincinnati Bengals und der Influencerin. Damals hatten Quellen gegenüber People von einem lockeren "Hookup" gesprochen. Aufsehen erregt hatte außerdem ein Vorfall, bei dem Olivia als Erste einen Einbruch in Joes Haus entdeckte und die Polizei alarmierte – was die Spekulationen über die Natur ihrer Verbindung weiter befeuerte. Öffentlich geäußert haben sich weder Joe noch Olivia bislang zu ihrer Beziehung.

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Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Joe Burrow und Olivia Ponton

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Getty Images Joe Burrow, Sportler

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Getty Images Olivia Ponton, Model und Influencerin, 2025