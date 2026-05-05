Met Gala 2026: Nicole Kidmans Tochter bricht die Altersregel

Ein großer Abend für Mutter und Tochter: Nicole Kidman (58) hat ihre 17-jährige Tochter Sunday Rose Kidman Urban (17) zur Met Gala 2026 in das Metropolitan Museum of Art in New York City mitgebracht. Damit brach die Teenagerin eine langjährige Regel des prestigeträchtigen Modeereignisses, die eigentlich vorschreibt, dass Gäste mindestens 18 Jahre alt sein müssen. Eine besondere Ausnahme wurde offenbar für Sunday gemacht – schließlich fungierte ihre Mutter in diesem Jahr als Co-Gastgeberin der Veranstaltung, an der Seite von Beyoncé (44), Venus Williams (45) und Vogue-Chefredakteurin Anna Wintour (76). Die Oscarprämierte war dabei dem Motto "Costume Art" entsprechend in einem roten Paillettenkleid von Chanel mit fedrigen Ärmeln gekleidet.

Sunday erschien in einem floralen Kleid und einem Statement-Ohrring von Dior. Auf den Stufen des Museums teilten Mutter und Tochter einen herzlichen Moment: Nicole verneigte sich vor ihrer Tochter und küsste ihr die Hand. Bereits im März hatte Nicole in einem Auftritt beim Podcast "Las Culturistas" ihre Vorfreude auf den gemeinsamen Abend deutlich gemacht. "Ich darf einfach für Beyoncé da sein", scherzte sie und verriet dabei, dass wohl ihre Tochter noch mehr von dem Abend haben würde: "Sie liebt Mode." Für Nicole war es zudem ein besonderes Ereignis, denn sie stand zum dritten Mal als Co-Gastgeberin der Gala vor.

Nicole und ihre Tochter Sunday sind nicht zum ersten Mal gemeinsam im Rampenlicht aufgetreten. Zuletzt sprach Sunday in einem Interview mit Elle Australia offen über ihre Mutter und nannte sie ihre "größte Inspiration im Leben" und "einen wichtigen Teil von allem." Nicole hat insgesamt vier Kinder: Neben Sunday und ihrer jüngeren Tochter Faith Margaret sind das Bella und Connor, die aus ihrer früheren Ehe mit Tom Cruise (63) stammen. Auf der Met Gala ist Nicole übrigens eine bekannte Erscheinung – im vergangenen Jahr begeisterte sie mit einem markanten schwarzen Balenciaga-Kleid und Handschuhen, das perfekt zum damaligen Abendmotto passte.

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Getty Images Sunday Rose Kidman Urban und Nicole Kidman bei der Met Gala 2026 im Metropolitan Museum of Art in New York

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Getty Images Sunday Rose Kidman Urban, Nicole Kidman und Faith Margaret Kidman-Urban bei der Chanel Womenswear S/S 2026 Show

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Getty Images Sunday Rose Kidman Urban und Nicole Kidman bei der Met Gala 2026 im Metropolitan Museum of Art in New York