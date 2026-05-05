Kaum zu erkennen: Bad Bunny als alter Mann bei der Met Gala

Bei der Met Gala 2026 in New York hat Bad Bunny (32) mit einem der spektakulärsten Looks des Abends auf sich aufmerksam gemacht. Der puerto-ricanische Rapper erschien auf dem roten Teppich als stark gealterte Version seiner selbst – komplett mit Altersprothesen, grauen Haaren und Gehstock. Der Effekt war dabei täuschend echt: Falten, schlaffe Haut und Sonnenflecken machten den 32-Jährigen zu einer Figur, die so aussah, als wäre er rund 50 Jahre älter. Passend dazu trug Bad Bunny einen von ihm selbst entworfenen schwarzen Maßanzug im Smoking-Stil, den er in Zusammenarbeit mit Zara kreiert hat.

Für die hyperrealistischen Prothesen ist laut Just Jared Maskenbildner Mike Marino verantwortlich, der auch schon hinter zahlreichen Kostümen von Heidi Klum (52) steckt. Marino modellierte jede einzelne Falte und jeden Makel von Hand – in enger Absprache mit Bad Bunny darüber, wie der Zahn der Zeit sein Gesicht, seinen Hals und seine Hände einmal formen könnte. Der Look greift das Thema der diesjährigen Ausstellung des Costume Institute auf, die unter anderem den alternden Körper in den Fokus rückt. "Die jugendorientierte Modeindustrie hat den alternden Körper traditionell ignoriert, was möglicherweise unsere Angst widerspiegelt, unserer eigenen Sterblichkeit ins Auge zu sehen", heißt es im Ausstellungskatalog. Als weiteres modisches Detail wählte er anstelle einer klassischen Krawatte eine überdimensionale Schleife am Hals – eine Referenz an das 1947er-Kleid "Bustle" des Designers Charles James, das zur ständigen Sammlung des Costume Institute gehört.

Es ist nicht das erste Mal, dass Bad Bunny bei der Met Gala mit einem aufwendigen Look für Gesprächsstoff sorgt. In der Vergangenheit begeisterte er auf dem roten Teppich bereits mit makellosem Teint, aufwendigen Frisuren und sorgfältig platzierten Locken. Auch abseits der Mode setzt der Rapper gerne auf symbolbeladene Auftritte: Beim Super Bowl trug er ein Trikot mit der Nummer "64" – eine Hommage an seinen verstorbenen Onkel Cutito, der im Jahr 1964 geboren wurde.

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Getty Images Bad Bunny bei der Met Gala 2026 im Metropolitan Museum of Art in New York

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Getty Images Bad Bunny bei der Met Gala 2026 im Metropolitan Museum of Art in New York

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Getty Images Bad Bunny bei der Apple Music Super Bowl LX Halftime Show im Levi’s Stadium in Santa Clara