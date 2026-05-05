Met-Gala-Spektakel: Heidi Klum erscheint als lebende Statue

Heidi Klum (52) hat bei der Met Gala 2026 in New York City einmal mehr für Aufsehen gesorgt. Am 4. Mai erschien das deutsche Supermodel auf dem Teppich des Metropolitan Museum of Art in einem Look, der kaum zu übertreffen war: Heidi verwandelte sich in eine lebende Skulptur und sah dabei aus wie eine echte Marmorstatue. Wer genau hinschaute, erkannte Parallelen zu bekannten Darstellungen der Jungfrau Maria. Das maßgeschneiderte Outfit stammt vom Maskenbildner Mike Marino.

Laut einer Pressemitteilung soll der Look die "Beziehung zwischen Körper und Kunst auf eine moderne, tragbare Weise" erforschen. Für die täuschend echte Marmoroptik setzten Heidi und ihr kreativer Partner auf eine ungewöhnliche Materialkombination: Latex und Spandex. Inspiriert wurde das Ensemble von zwei kunsthistorischen Meisterwerken – dem "Verschleierten Christus" des Bildhauers Giuseppe Sammartino sowie der "Verschleierten Vestalin" von Raffaele Monti.

Heidi ist für ihre aufwendigen und oft überraschenden Looks bekannt. Bereits in der Vergangenheit ließ sie immer wieder mit spektakulären Auftritten aufhorchen – sei es auf dem Laufsteg oder bei großen Events. Privat ist die vierfache Mutter seit 2019 mit Tom Kaulitz (36) verheiratet, dem Gitarristen der Band Tokio Hotel. Ihre älteste Tochter Leni Klum (22), die am 4. Mai ihren 22. Geburtstag feierte, ist ebenfalls als Model tätig und tritt zunehmend in die Fußstapfen ihrer berühmten Mutter.

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Getty Images Heidi Klum bei der Met Gala 2026 in New York

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Getty Images Heidi Klum bei der Met Gala 2026 im Metropolitan Museum of Art in New York

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Getty Images Leni Klum, Bill Kaulitz, Heidi Klum und Tom Kaulitz