Im Familienzoff: Romeo Beckham debütiert bei der Met Gala

Während in der Beckham-Familie derzeit offenbar Spannungen herrschen, sorgte Romeo Beckham (23) am Montag, den 4. Mai, auf den Stufen des Metropolitan Museum of Art in New York für einen glamourösen Auftritt. Der 23-jährige Sohn von David (51) und Victoria Beckham (52) feierte sein Debüt bei der Met Gala 2026 – und zwar im Look des britischen Modehauses Burberry, an der Seite von Model Rosie Huntington-Whiteley (39). Für seinen ersten Auftritt an dem wohl berühmtesten Abend der Modewelt wählte Romeo einen schwarzen Wollanzug mit Lederrevers, einem schwarzen Lederhemd, einer Lederkrawatte und einem bestickten Schal. Gegenüber der britischen Vogue verriet er: "Meine erste Met ist ein besonderer Moment für mich, ich werde alles aufsaugen und jedes Detail in vollen Zügen genießen."

Der maßgefertigte Look wurde von Burberry-Kreativchef Daniel Lee persönlich konzipiert – und hatte einen sehr persönlichen Ausgangspunkt. "Ich trage eigentlich immer zweireihige Anzüge, also hat Daniel einen von Burberry aus meinem eigenen Kleiderschrank als Ausgangspunkt genommen und ihn mit Lederdetails zu etwas Individuellem und Besonderem umgearbeitet", erklärte Romeo gegenüber Vogue. Die markanten Lederrevers und das Lederhemd sind dabei eine bewusste Anspielung auf den Fotografen Robert Mapplethorpe, der für seine Aufnahmen aus New Yorks Underground-Fetisch- und BDSM-Szene bekannt ist. "Seine Bilder haben sowohl die Kunst als auch die Mode so stark beeinflusst – das spiegelt sich hier wider", so Romeo.

Für ihn schließt sich mit diesem Abend ein Kreis: Bereits als Zwölfjähriger stand Romeo für Burberry vor der Kamera – damals noch gemeinsam mit Cara Delevingne (33) und Edie Campbell (35) für die Frühjahr-Sommer-Kampagne 2013, gefolgt von Auftritten in den Weihnachtskampagnen 2014 und 2015. "Ich habe so starke Erinnerungen an diesen ersten Job", sagte er. "Deshalb bedeutet es mir umso mehr, hier bei meiner ersten Met Gala mit Burberry zu sein – und eine britische Marke zu vertreten." Seinen Eltern David und Victoria, die zuletzt 2014 gemeinsam die Met Gala besuchten, blieb der Abend in diesem Jahr erneut verwehrt. Stattdessen war es ihr mittlerer Sohn, der die Beckham-Präsenz auf dem roten Teppich sicherstellte – und das inmitten eines öffentlich ausgetragenen Familienkonflikts mit seinem älteren Bruder Brooklyn Peltz-Beckham (27), der seinen Eltern zuletzt auf Instagram schwere Vorwürfe gemacht hatte.

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Getty Images Romeo Beckham bei der Met Gala 2026 in New York

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Getty Images Romeo Beckham bei der Met Gala 2026

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Getty Images Cruz Beckham, Jackie Apostel, Romeo und Harper Beckham mit Victoria und David Beckham