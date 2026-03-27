Collien Fernandes spottet über Ulmens Gewalt-Vorwürfe

Collien Fernandes (44) hat sich auf Instagram fassungslos zu Wort gemeldet, nachdem die Anwälte ihres Ex-Mannes Christian Ulmen (50) ein Statement veröffentlicht hatten. In diesem wurde angedeutet, dass sowohl Collien als auch Christian bei einem Streit in Spanien wegen körperlicher Gewalt von den spanischen Behörden vorübergehend festgenommen worden seien. Die Moderatorin reagierte umgehend auf diese Darstellung und widersprach ihr vehement. Sie schrieb in ihrem emotionalen Statement: "Oh mein Gott! Ich glaube es nicht! Er hatte einen kleinen Kratzer am Hals – weil mir ein Nagel eingerissen war – und hat selbst der Polizei gegenüber geäußert, dass ich ihm keinerlei Gewalt angetan habe."

Collien betonte weiter, dass Christian lediglich einen kleinen Kratzer am Hals gehabt habe, während sie selbst am ganzen Körper blaue Flecken aufgewiesen habe. "Und nun wird von einer Verletzung am Hals geschrieben, während ich am ganzen Körper blaue Flecken hatte, dies ist nachweislich dokumentiert. Wahnsinn!", erklärte sie. Die Schauspielerin fügte hinzu: "Es gibt Bilder meiner blauen Flecken. Ich wurde vor einer Ärztin der Justiz ausgezogen. Ich bin so unfassbar fassungslos! Ich weiß gerade gar nicht, was ich sagen soll. Für so armselig hätte ich den Täter nicht gehalten." Zudem äußerte sich Collien zu Vorwürfen im Zusammenhang mit Deepfakes und Nacktfotos, die offenbar von Christians Seite thematisiert worden waren. Sie erklärte, dass es keinen Unterschied mache, ob Fotos einer Pornodarstellerin oder KI-generierte Bilder verschickt würden, wenn diese unter ihrem Namen versendet worden seien. "Das ist eine Nebelkerze! So armselig!", schrieb sie abschließend. Für Christian Ulmen gilt trotz der neuen Ausführungen von Collien weiter die Unschuldsvermutung.

Collien und Christian waren von 2011 bis zu ihrer Trennung verheiratet und haben eine gemeinsame Tochter. Der Comedian und Moderator ist außerdem Vater von einem weiteren Sohn. Das einstige Paar galt lange Zeit als eines der beliebtesten Paare der deutschen Unterhaltungsbranche. Collien machte sich vor allem als Moderatorin einen Namen und stand auch als Schauspielerin vor der Kamera. Christian feierte hingegen Erfolge als Comedian, Schauspieler und Moderator und war in zahlreichen Film- und Fernsehproduktionen zu sehen. Der öffentliche Streit zwischen den beiden zeigt nun, wie sehr die Beziehung der beiden zerbrochen ist.

Anzeige Anzeige

Imago Collien Fernandes im September 2025

Anzeige Anzeige

Imago Christian Ulmen und Collien Fernandes, Juni 2019

Anzeige Anzeige