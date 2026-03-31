Nach Korrektur: Christian Ulmens Anwalt räumt Fehler ein

Christian Ulmens (50) Anwalt Christian Schertz hat laut Focus am Montagabend einen Fehler in der Darstellung des Verfahrensstands im Fall Collien Fernandes (44) eingeräumt. Den spanischen Anwaltskollegen, die den Fall auf Mallorca betreuen, sei ein Fehler unterlaufen, erklärte die Berliner Kanzlei wohl in einer Stellungnahme. "Tatsächlich liegt die Verzögerung des spanischen Verfahrens nach unserer jetzigen Kenntnis darin begründet, dass die Prüfung, ob das Verfahren in Spanien oder in Deutschland zu führen ist, andauert", hieß es laut dem Magazin. Zuvor habe die Kanzlei am Freitag mitgeteilt, dass eine notarielle Erklärung von Collien fehle und das Verfahren deshalb ruhe. Dieser Darstellung soll ein Gericht auf Mallorca jedoch am Montag gegenüber dem Onlineportal widersprochen und klargestellt haben, dass es im spanischen Recht keine gesetzliche Vorschrift für eine solche notarielle Erklärung gebe. Die entsprechenden Aussagen seien "falsch" gewesen, so eine Sprecherin des zuständigen Gerichts.

In der Erklärung der Kanzlei Schertz Bergmann hieß es laut der Zeitschrift, man habe "auf mehrfache Nachfrage" die vorherige Version "eindeutig bestätigt" bekommen. Nach erneuter initiativer Überprüfung habe sich jedoch herausgestellt, dass man nicht richtig informiert worden sei. Die zuständige Richterin entscheide derzeit über die Zuständigkeitsfrage, da beide Beteiligten die deutsche Staatsangehörigkeit haben und noch nicht abschließend geklärt ist, wo sich die mutmaßlichen Taten ereignet haben. Eine Entscheidung wird in den kommenden Tagen erwartet.

Die spanische Staatsanwaltschaft in Palma de Mallorca soll die Bearbeitung des Falles an deutsche Behörden übertragen, wie die Anwälte mitteilten. Sie stelle ihre Zuständigkeit für den Fall infrage und komme zu dem Ergebnis, dass sie für keinen der von der Anzeige erfassten Sachverhalte zuständig sei. Collien hatte Christian, mit dem sie von 2011 bis zur Trennung 2024 verheiratet war, schwere Vorwürfe gemacht und von "virtueller Vergewaltigung" gesprochen. Auch in Deutschland sollen sich Behörden bereits mit dem Fall befassen. Für Christian gilt die Unschuldsvermutung, die Vorwürfe sind bislang nicht gerichtlich festgestellt.

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Matthias Nareyek / Freier Fotograf / Getty Images Christian Ulmen auf der Mercedes-Benz Fashion Week in Berlin

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Imago Christian Ulmen und Collien Ulmen-Fernandes, 2018

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Imago Christian Ulmen und Collien Fernandes beim Bundespresseball 2024