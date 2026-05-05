Blue Ivy (14) stiehlt ihren Eltern bei der Met Gala die Show

Es ist ein ganz besonderer Abend in New York: Bei der Met Gala schreitet Blue Ivy Carter (14) erstmals selbstbewusst über den berühmten Teppich – und das direkt an der Seite ihrer Eltern Beyoncé (44) und Jay-Z (56). Die Teenagerin feiert damit ihr Met-Debüt, während Beyoncé in diesem Jahr sogar als Co-Vorsitzende der glamourösen Fashion-Gala fungiert. In einem cremefarbenen Kleid mit passender Jacke, cooler Sonnenbrille und funkelnden silbernen High Heels posiert Blue sowohl alleine als auch gemeinsam mit der Sängerin und dem Rapper. Im Vogue-Livestream ist Realitystar La La Anthony hautnah dabei und kommt aus dem Schwärmen über Blues Auftritt kaum heraus.

Während Beyoncé in einem hautfarbenen Kleid mit glitzerndem Skelett-Design, passender Kopfbedeckung und grauer Federjacke für Aufsehen sorgt und Jay-Z im klassischen Schwarz-Weiß-Smoking eine elegante Figur macht, gehört ein großer Teil der Aufmerksamkeit eindeutig ihrer Tochter. Blues cremefarbener Look mit strukturiertem Stehkragen, Sonnenbrille und auffälliger Kette setzt einen edlen Kontrast zu den spektakulären Outfits ihrer berühmten Eltern. Auf dem Teppich zeigt die 14-Jährige verschiedene Posen, mal eng an Beyoncé und Jay-Z geschmiegt, mal ganz souverän alleine vor den Kameras. Die jüngeren Zwillinge Rumi (8) und Sir (8) bleiben dem Fashion-Spektakel zwar fern, doch die älteste Tochter verwandelt den Abend dafür umso mehr in ein echtes Familien-Highlight.

Im Gespräch mit La La Anthony erklärt Beyoncé im Vogue-Livestream, wie emotional der Moment für sie ist. "Es fühlt sich surreal an, weil meine Tochter hier ist", sagt die Musikerin und schwärmt: "Sie sieht so wunderschön aus. Es ist unglaublich, das mit ihr teilen zu können." Moderatorin La La betont außerdem, dass man sich von Blue einiges in Sachen Red-Carpet-Posing abschauen könne – und Beyoncé stimmt mit einem Lächeln zu: "Sie war bereit! Sie ist bereit." Dass die Teenagerin sich auf großer Bühne wohlfühlt, hat sie schon als Tänzerin auf der "Renaissance"-Tour ihrer Mutter gezeigt und mit eigenen Songs unter Beweis gestellt. In der Doku "Renaissance: A Film by Beyoncé" erzählte die dreifache Mama einmal über Blues Wunsch, auf der Bühne zu stehen: "Sie sagte mir, dass sie bereit ist aufzutreten, und ich sagte ihr nein." Heute erlebt sie denselben Ehrgeiz noch einmal – diesmal nicht auf der Konzertbühne, sondern auf dem wohl berühmtesten roten Teppich der Modewelt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Blue Ivy Carter bei der Met Gala 2026 im Metropolitan Museum of Art in New York

Anzeige Anzeige

Getty Images Bei der Met Gala 2026 in New York: Jay-Z, Beyoncé und Blue Ivy Carter feiern das Motto "Costume Art"

Anzeige Anzeige

Getty Images Blue Ivy Carter bei der Met Gala 2026 im Metropolitan Museum of Art in New York

Getty Images Blue Ivy Carter bei der Met Gala 2026 in New York

Getty Images Bei der Met Gala 2026: Blue Ivy Carter feiert das Motto "Costume Art" im Metropolitan Museum of Art in New York

Getty Images Beyoncé und Blue Ivy Carter bei der Met Gala 2026 im Metropolitan Museum of Art in New York