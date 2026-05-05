Nach Trennung von Yvonne: Peter Klein rechnet mit Iris ab

Peter Klein (59) hat sich nach der Trennung von Yvonne Woelke (46) nun mit einem deutlichen Statement zu Wort gemeldet – und dabei auch seine Ex-Frau Iris Katzenberger (58) ins Visier genommen. Nachdem Iris auf Instagram mit einem Seitenhieb auf das Liebes-Aus reagiert hatte, schlägt Peter Klein jetzt im Interview mit dem Portal KUKKSI zurück. "Auf unsere Trennung mit Schadenfreude zu reagieren, nachdem sie selbst gerade eine Trennung durchgemacht hat, zeigt den wahren Charakter von ihr. Aber was hätte man von dieser Frau auch anderes erwartet", sagte der 59-Jährige.

Iris hatte auf Social Media provokant gefragt: "Darf eigentlich eine betrogene Ehefrau sowas wie Schadenfreude haben? Frage für einen Freund." Dass sie damit auf die Trennung von Peter und Yvonne anspielte, war kaum zu übersehen. Yvonne hatte das Beziehungsende zuvor gegenüber der Bild-Zeitung öffentlich gemacht – und das war offenbar für Peter überraschend. "Dass sich in unserer Beziehung etwas verändert hatte, habe ich natürlich gespürt. Dass dann die Trennung beim 'Bild'-Renntag öffentlich gemacht wurde, kam für mich überraschend", so Peter. Derzeit bestehe zwischen ihm und Yvonne kein Kontakt, und ob die beiden wieder zueinanderfinden, ließ er offen.

Peter und Iris waren rund 20 Jahre miteinander verheiratet, bevor ihre Ehe zerbrach – ausgerechnet im Zuge der Ereignisse rund um das Dschungelcamp in Australien, als sich Peter und Yvonne näherkamen. Iris selbst hat inzwischen klargestellt, dass für sie ein Liebescomeback mit Peter keine Option ist. Auch sie durchlebt aktuell eine Trennung. Auf die Frage, ob sie Peter zurücknehmen würde, antwortete die Mutter von Daniela Katzenberger (39) gegenüber dem Blatt unmissverständlich: "Selbst wenn er der letzte Mann auf Erden wäre, wollte ich so einen Mann nicht mehr zurück."

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Imago Peter Klein und Iris Katzenberger im Jahr 2013

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Instagram / yvonnewoelke Peter Klein und Yvonne Woelke, Mai 2025

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Collage: Joyn, Action Press Peter Klein, Iris Klein und Stefan Braun