Abgelehnt: Collien Fernandes bekam Angebot für Ulmen-Serie

Zwischen Collien Fernandes (44) und Christian Ulmen (50) spitzt sich der Konflikt weiter zu: Die Moderatorin erhebt nun schwere Vorwürfe gegen ihren Ex-Mann wegen dessen neuer Comedyserie mit dem Arbeitstitel "The Au Pair". In dem Projekt, das für den Streamingdienst Joyn geplant war, erkennt Collien deutliche Parallelen zu eigenen traumatischen Erfahrungen. Wie sie dem Tagesspiegel schildert, bekam sie sogar die Möglichkeit, in der Serie mitzuspielen. "Mir wurde eine Rolle darin angeboten, ich habe abgelehnt", offenbart sie. Besonders belastend empfindet sie, dass die Dreharbeiten liefen, während sie selbst mit Panikattacken kämpfte und das Erlebte in Therapie aufarbeiten musste.

Über die konkreten Inhalte von "The Au Pair" sei Collien nach eigener Aussage zunächst nicht informiert gewesen. Erst später habe sie erfahren, dass ihre persönliche Krise offenbar als Grundlage für eine Comedygeschichte diene. "Dass er, während ich Panikattacken hatte und das Geschehene intensiv therapeutisch aufarbeiten musste, daraus eine Comedy macht, davon hatte ich keine Kenntnis", erklärt sie. In Richtung Christian findet sie deutliche Worte: "Ich wünsche ihm, dass der Mensch hinter dem Seriencharakter irgendwann lernen kann, zwischen Realität und Fantasie zu unterscheiden!" Die Serie wurde inzwischen bis auf Weiteres gestoppt, das Projekt liegt auf Eis.

Während die Auseinandersetzung weiter für neue Schlagzeilen sorgt, laufen im Hintergrund die juristischen Verfahren weiter. Nach der Anzeige von Collien wurden Vorermittlungen aufgenommen, für Christian gilt weiterhin die Unschuldsvermutung. Zuletzt erklärte sich ein Gericht auf Mallorca im Streit zwischen Collien und Christian für unzuständig. Laut einem Beschluss vom 8. April, über den die Mallorca Zeitung berichtete, wurde die Anzeige an deutsche Behörden abgegeben. "Es lässt sich nicht die Zuständigkeit der spanischen Gerichte aufrechterhalten", hieß es demnach in dem Dokument. Colliens Anwälte konnten gegen die Entscheidung noch Einspruch einlegen und wollten dies laut der Zeitung auch tun.

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Getty Images Collien Fernandes, 2023

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Getty Images Christian Ulmen und Collien Fernandes im April 2024 in Berlin

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Imago Christian Ulmen, Schauspieler