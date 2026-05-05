Im Skandal: Katy Perry tritt maskiert bei der Met Gala auf

Katy Perry (41) hat bei der Met Gala 2026 am 4. Mai in New York City für jede Menge Gesprächsstoff gesorgt. Die Sängerin erschien in einem schlichten weißen Trägerkleid mit langer Schleppe – und trug dazu eine vollflächige Metallmaske mit weißem Netzrand, die ihr gesamtes Gesicht bedeckte. Kombiniert wurde der Look mit passenden weißen Handschuhen. Den spektakulären Auftritt vollzog Katy im Metropolitan Museum of Art, wo sie zum ersten Mal seit 2022 wieder auf dem roten Teppich der größten Modenschau des Jahres zu sehen war. Dabei posierte sie solo sowie gemeinsam mit "Heated Rivalry"-Star Connor Storrie. Ihr Outfit entstammt laut Just Jared der Feder von Stella McCartney (54), die es eigens für sie entworfen hat.

Auf dem roten Teppich zog Katy die silberne Maske schließlich langsam herunter, um ihr Gesicht zu enthüllen – und zeigte dabei auch sogenannte Grills auf ihren Zähnen. In den sozialen Netzwerken kam ihr gewagter Auftritt allerdings nicht gut an. Auf X schrieb ein User: "Sie hat so lange damit gelockt... Nur dafür. Ein einfaches Kleid mit einer Cyborg-Maske [...] Sie hat uns genau so wie mit ihrem Album verarscht." Eine andere Person kommentierte schlicht "Ein totales Chaos", während eine dritte meinte: "Sie hätte daheim bleiben sollen." Wieder andere witzelten, Katy stecke noch immer in ihrer Weltraumphase – eine Anspielung auf ihren kurzen Trip ins All mit Jeff Bezos' (62) Blue Origin.

Nur eine Woche zuvor hatte Katy bereits aus ganz anderen Gründen Schlagzeilen gemacht. Josh Kloss, der 2010 in ihrem "Teenage Dream"-Video ihren Liebespartner spielte, hatte in einem Interview mit Page Six schwere Vorwürfe erhoben. Er behauptete, Katy habe ihm 2012 auf einer Geburtstagsparty "die Hose sowie die Unterhose heruntergezogen", sodass seine Genitalien vor anderen Partygästen zu sehen gewesen seien. Als Reaktion habe er sie entsetzt gefragt: "Was zur Hölle machst du da?", woraufhin Katy laut ihm gelacht habe.

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Getty Images Katy Perry bei der Met Gala 2026 im Metropolitan Museum of Art in New York, Thema "Costume Art"

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Getty Images Katy Perry bei der Met Gala 2026 im Metropolitan Museum of Art in New York

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Getty Images Katy Perry in Nashville, August 2025