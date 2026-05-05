Dwayne Johnson und Lauren Hashian geben ihr Met-Gala-Debüt

Dwayne Johnson (54) und seine Frau Lauren Hashian (41) feiern eine glamouröse Premiere: Zum ersten Mal überhaupt laufen die beiden bei der Met Gala im New Yorker Metropolitan Museum of Art über den berühmten Teppich. Am Montagabend zeigen sich der Schauspieler und die Sängerin als perfekt eingespieltes Fashion-Duo und präsentieren aufeinander abgestimmte Looks von Designer Thom Browne, wie unter anderem das Magazin People berichtet. Das Motto des Abends lautet "Fashion is Art" – und genau dieses Spiel zwischen Mode und Kunst ziehen Dwayne und Lauren mit ihren Partneroutfits konsequent durch.

Dwayne setzt dabei auf einen besonderen Hingucker: Zu einem schwarzen Smokingjackett mit weißer Weste, Hemd und Fliege kombiniert der Hollywoodstar einen plissierten Rock und eine auffällige Brosche von Manish Malhotra High Jewelry. Auf der Rückseite seiner Jacke verlaufen dekorative Bänder wie eine stilisierte Wirbelsäule – ein künstlerisches Detail, das perfekt zum "Fashion is Art"-Dresscode passt. Lauren greift das Design ihres Mannes auf: Auf der Vorderseite ihres weißen Neckholder-Kleides taucht das gleiche Muster auf, ihr Kleid schmiegt sich mit strukturierter Stickerei an ihren Körper. Ihre blonden Haare trägt sie in einem lockeren, lockigen Updo. Ergänzt wird Dwaynes Auftritt von einem der spektakulärsten Zeitmesser des Abends: der diamantbesetzten "The Billionaire III"-Uhr von Jacob & Co., über die sein Stylist Ilaria Urbinati gegenüber GQ schwärmt: "Es ist buchstäblich riesig, und ich habe das Gefühl, Dwayne ist der einzige, der diese Größe tragen kann."

Für das Paar, das seit 2019 verheiratet ist und gemeinsam ihre Töchter Jasmine und Tiana großzieht, ist der Abend nicht nur ein Modehighlight, sondern auch ein seltener, öffentlicher Date-Night-Moment. Dwayne hatte seine Follower auf Instagram bereits vorab auf das Debüt eingestimmt und dort von seinem Treffen mit Thom Browne erzählt. "Lauren und ich sind gesegnet und inspiriert, Teil von einigen sehr coolen Dingen zu sein – und das hier ist eines der coolsten überhaupt", schrieb der Schauspieler und kündigte an: "Wir sind bereit, rauszugehen und Spaß zu haben und geehrt, die ganze Nacht Thom Browne zu rocken – mit ein bisschen Edge, ein bisschen Mana und Vibe." Während drinnen Beyoncé (44), Nicole Kidman (58), Venus Williams (45) und Anna Wintour (76) als Co-Gastgeberinnen durch den Abend führen und die Ausstellung "Costume Art" feierlich gewürdigt wird, genießen Dwayne und Lauren sichtbar ihren gemeinsamen Glamour-Auftritt.

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Getty Images Lauren Hashian und Dwayne Johnson bei der Met Gala 2026 im Metropolitan Museum of Art in New York City

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Getty Images Lauren Hashian und Dwayne Johnson bei der Met Gala 2026 im Metropolitan Museum of Art in New York City

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Getty Images Tiana Johnson, Lauren Hashian, Dwayne Johnson, Jasmine Johnson und Ata Johnson