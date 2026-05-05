Jesse Williams hat wohl heimlich seine Alejandra geheiratet

Schauspieler Jesse Williams (44) hat wohl geheiratet! Der Grey's Anatomy-Star und die spanische Schauspielerin Alejandra Onieva haben sich offenbar das Jawort gegeben – und das offenbar im ganz kleinen Kreis. Wie TMZ berichtet, fand die Zeremonie bereits vor einigen Monaten statt und lief so diskret ab, dass sie völlig unter dem Radar blieb. Weder Fotos noch Berichte drangen an die Öffentlichkeit – das frisch vermählte Paar hielt sein Liebesglück lange Zeit komplett geheim.

Kennengelernt haben sich Jesse und Alejandra 2025 bei den Dreharbeiten zur Serie "Hotel Costiera" an der italienischen Amalfiküste. Er spielt darin einen ehemaligen Marine, sie ist seine Partnerin vor der Kamera. Schon bald zeigten sie sich auch privat gemeinsam: Erst wurden sie in Madrid gesichtet, dann Hand in Hand bei einer Premiere in Rom, und schließlich traten sie gemeinsam beim San Sebastián Film Festival auf. Die Managements der beiden haben sich auf Anfrage bisher nicht geäußert – offiziell bestätigt ist die Hochzeit somit noch nicht.

Für Jesse ist die Hochzeit ein neues Kapitel in seinem Privatleben. Der Schauspieler hatte sich 2017 von seiner Ex-Frau Aryn Drake-Lee (44) scheiden lassen, mit der er zwei Kinder hat. Einem breiten Publikum bekannt wurde Jesse durch seine langjährige Rolle als Dr. Jackson Avery in der Erfolgsserie "Grey's Anatomy", in der er von 2009 bis 2021 zu sehen war. Zuletzt feierte er als Broadway-Darsteller Erfolge – unter anderem in der Neuinszenierung von "Take Me Out", für die er 2022 einen Tony Award gewann.

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ActionPress Jesse Williams und Alejandra Onieva genießen ihr Dinner in Mailand

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ActionPress Jesse Williams und Alejandra Onieva

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IMAGO / Cinema Publishers Collection Jesse Williams als "Grey's Anatomy"-Figur Dr. Jackson Avery