"Die Bachelors"-Sebastian sorgt in engen Hosen für Aufsehen

Sebastian Paul ist einer der beiden Rosenkavaliere, die dieses Jahr bei Die Bachelors auf RTL nach der großen Liebe suchen werden. Der 33-Jährige arbeitete früher als Polizist und ist mittlerweile als Personal Trainer tätig. In den sozialen Netzwerken sorgt der Blondschopf jedoch schon vor dem Start der Show für reichlich Aufsehen – allerdings aus einem ganz anderen Grund, als er sich womöglich erhofft hatte. In einem Instagram-Video wollte Sebastian eigentlich seine neuen Beinlinge präsentieren und fragte seine Follower: "Seid ehrlich – wie hot sind diese Beinlinge? Fit check für 15° +. Wie findet ihr den Look?" Doch zu einer echten Bewertung seines Outfits kam es nicht.

Die Nutzer waren von einem pikanten Detail komplett abgelenkt: Unter dem dünnen Stoff seiner engen Leggings zeichnete sich sein bestes Stück deutlich ab. "Schöne Beule rechts in diesen Leggings. Große Beule! Zeit, dein OnlyFans zu beginnen, bitte!!", schrieb ein frecher Follower. Ein anderer kommentierte: "Was interessiert mich, was er an Klamotten trägt? Ich will wissen, was darunter ist." Die Antwort eines weiteren Users war unmissverständlich: "Sieht man doch ...bei genauerem Hinsehen." Zahlreiche Memes mit Bananen-Vergleichen machten die Runde. Viele glauben auch nicht an einen Zufall: "Als würdest du nicht wissen, weshalb du diesen Beitrag hochgeladen hast...", vermutete ein Nutzer. Mittlerweile hat Sebastian die Kommentarfunktion bei diesem Video deaktiviert.

Sebastian war bereits verlobt, doch die Beziehung scheiterte. Nun möchte er sich bei "Die Bachelors" eine zweite Chance auf die große Liebe geben und wünscht sich schon bald eine eigene Familie mit Hochzeit und Kindern. Gemeinsam mit Tim Reitz, einem 35-jährigen Geschäftsführer eines Personaldienstleisters im Pflege- und Pädagogikbereich, wurde Sebastian erst kürzlich als Rosenkavalier der neuen Staffel vorgestellt. Allerdings machten bereits Gerüchte die Runde, dass einer der beiden Bachelors die Show abgebrochen haben soll. Ein Insider will dem Kurier verraten haben, dass ein Rosenkavalier die Dreharbeiten vorzeitig beendet habe – welcher der beiden es gewesen sein soll, ist bislang jedoch unklar.

Anzeige Anzeige

Instagram / itssebastianpaul Sebastian Paul, "Die Bachelors"

Anzeige Anzeige

Instagram / itssebastianpaul Sebastian Paul, "The Bachelors"

Anzeige Anzeige

RTL / Lena-Luise Grellert Tim Reitz und Sebastian Paul sind die neuen Bachelors

War das Leggings-Video von Sebastian Kalkül oder Zufall? Ganz klar Kalkül – das schreit nach bewusstem Aufreger. Eher Zufall – unglückliches Timing und dünner Stoff. Ergebnis anzeigen