Offiziell verkündet: Diese Männer sind die neuen Bachelors

Bei Die Bachelors wird 2026 wieder doppelt um die große Liebe gekämpft. RTL hat jetzt bekannt gegeben, welche beiden Männer in der kommenden Staffel ihre Rosen verteilen werden: Sebastian Paul und Tim Reitz machen sich in Südafrika auf die Suche nach der Frau fürs Leben. Der 33-jährige Sebastian aus Düsseldorf arbeitet als Sport- und Ernährungscoach und ist seit 15 Jahren Leistungssportler. Der 35-jährige Tim aus Köln ist Geschäftsführer eines Personaldienstleisters im Pflege- und Pädagogikbereich. Beide bringen unterschiedliche Lebensgeschichten mit, verfolgen aber dasselbe Ziel: endlich die große Liebe zu finden.

Sebastian war früher Polizist und bis heute prägen ihn Disziplin, Teamgeist und Durchhaltevermögen. Seine letzte Beziehung, in der er bereits verlobt war, hat ihm gezeigt, was er wirklich sucht: keine Perfektion, sondern Nähe, gemeinsames Lachen und eine Zukunft mit Familie und Heirat. Tim hingegen hat sich in den letzten Jahren fast vollständig für seinen Job aufgeopfert, bis er schließlich die Reißleine zog. "Ich habe die Schublade mit meinen Emotionen wiedergefunden", verriet er gegenüber dem Sender. Nach vielen Jahren voller Stress und Termine hat er nun wieder Lust auf Schmetterlinge im Bauch und möchte herausfinden, welche Frau echtes Interesse an ihm hat.

Sebastian teilt seine Werte auf Social Media und unterstützt als Coach Menschen dabei, mental und körperlich in Bestform zu kommen. Der 33-Jährige stellt sich gerne neuen sportlichen Herausforderungen und wünscht sich eine Partnerin, mit der er ankommen und die nächsten Schritte gehen kann. Tim beschreibt seine Stärke so: Er möchte derjenige sein, an den man sich erinnert, jemand, der zuhören kann und die richtigen Fragen stellt. Am liebsten sucht er eine Frau, die auch ohne ihn ein erfülltes Leben führt. Wann genau die neue Staffel von "Die Bachelors" bei RTL und auf RTL Plus startet, will der Sender zeitnah bekannt geben.

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RTL / Lena-Luise Grellert Tim Reitz und Sebastian Paul sind die neuen Bachelors

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Instagram / tim.rtz Tim Reitz, Januar 2026

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Instagram / beatseb Sebastian Paul von "Die Bachelors" 2026

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