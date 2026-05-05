Gwyneth Paltrow überredete Cameron Diaz zur Mutterschaft

Cameron Diaz (53) schwebt im späten Mama-Glück: Die Schauspielerin und ihr Ehemann Benji Madden (47) haben gerade verkündet, dass sie ihren dritten Nachwuchs auf der Welt begrüßen durften. Der kleine Nautas macht das Familienglück der beiden in Los Angeles perfekt und reiht sich zu Schwester Raddix und Bruder Cardinal ein. Dass Cameron überhaupt Mutter geworden ist, verdankt sie nach eigenen Angaben zu einem großen Teil ihrer engen Freundin Gwyneth Paltrow (53) – und natürlich Benji. Wie Daily Mail berichtet, erinnerte sie sich in einer Episode von Gwyneths Podcast "The Goop Podcast" daran, wie ihre Freundin sie über viele Jahre hinweg immer wieder zur Mutterschaft ermutigt hatte.

"Es ist das Beste, das ich je getan habe, es ist meine ganze Existenz, du hattest recht!", sagte Cameron im Podcast und erklärte weiter: "Ich war nicht überzeugt, dass ich Kinder bekommen würde." Gwyneth wiederum schilderte, sie habe früh gespürt, dass Cameron das Zeug zur Mutter habe: "Von allen Menschen musstest du einfach eine Mutter sein." Die Schauspielerin bedankte sich daraufhin öffentlich bei ihrer Freundin – und bei Benji: "Ich gebe euch den ganzen Kredit. Du und Benji, ihr beide – ohne ihn wäre es offensichtlich nicht passiert."

Cameron und Benji hatten sich 2014 bei einem Event kennengelernt, zu dem auch Benjis Zwillingsbruder Joel Madden (47) und seine Frau Nicole Richie (44) eingeladen waren. Schon knapp ein Jahr nach dem Kennenlernen heirateten die beiden. Ihre erste Tochter Raddix bekam Cameron mit 47 Jahren – ein Alter, das sie selbst als Ansporn betrachtet, besonders auf ihre Gesundheit zu achten. Gegenüber dem Magazin OK! sprach sie offen darüber: "Ich liebe es, Mutter zu sein. Es ist der beste, beste, beste Teil meines Lebens." Augenzwinkernd fügte sie hinzu: "Der einzige Druck, den ich jetzt habe, ist, dass ich bis 107 leben muss."

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Imago Cameron Diaz und Gwyneth Paltrow, 2012

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Getty Images Cameron Diaz im Januar 2025

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Getty Images Schauspielerin Cameron Diaz und Benji Madden bei Casino-Nacht in in Atlantic City, September '25.