Gab es noch nie: Ein Bachelor soll wohl die Show abbrechen

Erst gestern überraschte RTL mit der Verkündung der neuen Bachelors: Sebastian Paul und Tim Reitz wollen dieses Jahr ihr Glück versuchen und in der Datingshow jeweils in einer der interessierten Damen ihre große Liebe finden. Nun folgt allerdings gleich eine nächste Überraschung: Wie der Kurier exklusiv von einem Insider erfahren haben möchte, soll einer der beiden Rosenkavaliere Die Bachelors abgebrochen haben!

Grund dafür sei angeblich die Liebe: Einer der beiden Rosenkavaliere soll sich angeblich in eine Kandidatin verliebt haben und der Show aufgrund dessen ein vorzeitiges Ende gesetzt haben. Ob Sebastian oder Tim der Liebe wegen abgebrochen hat, habe das Magazin jedoch nicht erfahren. Nichtsdestotrotz soll den Zuschauern eine spannende Staffel bevorstehen – der Abbruch sei wohl relativ nah am Ende der Dreharbeiten zur dritten "Die Bachelors"-Staffel geschehen.

Für Sebastian, Tim und die Kandidatinnen, die um die Herzen der Männer buhlen, ging es nach Südafrika. Für gewöhnlich sind die Herren typisch deutsche Temperaturen gewöhnt: Sebastian, 33 Jahre jung, kommt aus Düsseldorf, arbeitet dort als Sport- und Ernährungscoach und ist seit rund 15 Jahren als Leistungssportler aktiv. Tim ist 25 Jahre jung, lebt in Köln und ist Geschäftsführer eines Personaldienstleisters im Pflege- und Pädagogikbereich.

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RTL / Lena-Luise Grellert Tim Reitz und Sebastian Paul sind die neuen Bachelors

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Instagram / tim.rtz Tim Reitz von "Die Bachelors" 2026

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Instagram / itssebastianpaul Sebastian Paul von "Die Bachelors" 2026

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