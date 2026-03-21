Mit 40: Moderatorin Ariane Alter ist erneut Mutter geworden

Ariane Alter ist zum zweiten Mal Mutter geworden. Die Moderatorin brachte nun einen Sohn zur Welt und teilte die freudige Nachricht mit ihren Fans auf Instagram. Dort veröffentlichte sie ein niedliches Foto von kleinen Babyfüßen und schwärmte in rührenden Worten von ihrem neugeborenen Sohn. Die Geburt kam nur vier Monate, nachdem Ariane mit ihrer Familie von New York zurück nach Berlin gezogen war. Die 40-Jährige verriet auch ein besonderes Detail zur Geburt: Als ihr Sohn auf die Welt kam, lief Amy Winehouses (†27) berühmter Song "Rehab" im Raum.

In ihrem emotionalen Post beschrieb Ariane ihre überwältigenden Gefühle nach der Geburt. "Und im selben Augenblick wurden wir von Liebe, Glück und Freude überflutet", schrieb die Podcasterin. Sie verglich ihr Herz mit dem Universum, das sich ins Unendliche ausdehne. "Doch ein Herz scheint kein Gefäß zu sein. Es verhält sich eher wie das Universum. Es dehnt sich aus, so weit und breit, dass man es kaum begreifen kann, eben bis ins Unendliche", erklärte sie. Besonders erstaunlich fand sie, dass das Herz "auch beim zweiten Mal diese Unendlichkeit in atemberaubender Geschwindigkeit und einer fast lächerlichen Leichtigkeit zu erreichen" scheine. Abschließend richtete sie liebevolle Worte an ihr Baby: "Du bist wundervoll. Willkommen auf der Welt, mein Sohn."

Ariane wohnte bis Dezember vergangenen Jahres mit ihrer Familie in Manhattan, wo sie aufgrund des Jobs ihres Mannes ein Jahr lang lebte. Ihre Erlebnisse dort verarbeitete sie in der Reportage "Ari in New York: Zwischen Luxus, Armut und unbezahlbaren Mieten". Ihre erneute Schwangerschaft hatte sie gegen Ende ihres Auslandsjahres auf Social Media bekanntgegeben. Ihr Privatleben hält Ariane ansonsten weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Mit ihrem Ehemann zeigt sie sich nie auf roten Teppichen, und auch den Namen ihrer Tochter, die im Oktober 2022 geboren wurde, hat sie nie verraten. Vermutlich wird auch der Name ihres Sohnes ein Geheimnis bleiben.

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Instagram / namealter Ariane Alter, März 2026

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Instagram / namealter Füße von Ariane Alters Baby, März 2026

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Imago Ariane Alter, Juli 2023

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