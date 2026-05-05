Simone Lugner sieht Richard (†91) manchmal als Schmetterling

Simone Lugner teilt erneut sehr persönliche Worte über ihren verstorbenen Ehemann Richard Lugner (†91), der im August 2024 mit 91 Jahren gestorben ist. Auf Instagram beschreibt Simone, wie sehr sie ihren "Mörtel" im Alltag vermisst und wie unterschiedlich sich die Tage seit seinem Tod anfühlen. "Manchmal ist alles etwas leichter, manchmal sind die Tage endlos und schwer – und die Nächte", schreibt Simone. Dann würden ihre Gedanken nicht zur Ruhe kommen. In solchen Momenten, wenn sie das Gefühl hat zu straucheln, erlebt sie eine besondere Nähe zu Richard, die sie mit ihren Followern teilt.

In ihrem emotionalen Post erzählt Simone, dass sie ihren Gatten in vielen kleinen Zeichen um sich spürt. Sie "sieht" ihn als Schmetterling im Garten vorbeiflattern oder nimmt plötzlich einen vertrauten Duft in ihrer Nähe wahr, der sie unvermittelt an ihn erinnert. Auch ein Foto von Richard, das sie in ihrem Beitrag zeigt, hat für die Witwe eine besondere Bedeutung. "Es zu betrachten gibt mir wieder Freude, Kraft", so Simone. Ihr Herz beginne dann wieder stärker zu klopfen und sie fühle sich ermutigt, weiterzugehen, obwohl die Trauer um den verstorbenen Unternehmer noch immer tief sitzt. Die offenen Worte berühren viele Nutzer, die Simone in den Kommentaren Trost und Mitgefühl schicken. "Richard ist dein Schutzengel, er passt von oben auf dich auf", schreibt jemand. Und ein anderer kommentiert: "Sein wunderbarer Charakter und seine Liebe zu dir werden ewig in dir weiterleben."

Wie intensiv der Verlust für Simone ist, zeigte sich bereits an ihrem Geburtstag, als eine kleine Geste aus Richards Umfeld sie zu Tränen rührte und deutlich machte, wie nah ihr die Erinnerung an den Baumeister noch geht. Roland Granzer, Richards langjähriger Fahrer, überraschte sie mit einem Blumenstrauß, den er ihr im Namen des Baumeisters überreichte. Für die Witwe spielt gerade das Festhalten an schönen Momenten und Symbolen offenbar eine große Rolle, um mit der neuen Lebenssituation zurechtzukommen. In der Vergangenheit hatten die beiden immer wieder gemeinsame Auftritte bei Society-Events und Reality-Formaten, bei denen ihre enge Verbundenheit sichtbar wurde.

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Instagram / simone_lugner Simone Lugner im August 2025

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Imago Richard Lugner und Simone am Hochzeitstag im Juni 2024

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IMAGO / K.Piles Simone und Richard Lugner, Juli 2021

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