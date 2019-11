Ariane Alter und Sebastian Meinberg haben sich den Mund fusselig geredet! Die Journalisten haben sich einer ganz besonderen Herausforderung gestellt: Sie wollten den Weltrekord der längsten Moderation an einem Stück brechen. Bis dato hielten den zwei Syrerinnen, die 70 Stunden und 5 Minuten ausgeharrt hatten. In einer extra angesetzten Show übten sich die TV-Gesichter in ihrem Durchhaltevermögen – mit Erfolg: Sie knackten die Zeit ihrer Kollegen!

Ariane und Sebastian schafften es am Freitag in der Sendung "Der 72h Talkshow-Weltrekord – Das schaffst du nie!" unter den wachsamen Augen der Rekordwächter drei Tage durchgehend im Studio zu stehen. "Wir sind gar nicht müde, die ganze Euphorie und das Adrenalin sind krass, deswegen habt einen schönen Tag", meldet sich die Blondine deutlich erschöpft in ihrer Instagram-Story danach zu Wort. Und auch ihr Kollege findet kaum mehr Worte und verabschiedet sich mit einem "War krass, bis demnächst" in die verdiente Aftershow-Party.

Wenige Stunden vor dem neuen Rekord meldete sich Ariane noch optimistisch bei ihren Followern zu Wort, als sie sich gerade eine kurze Erholung gönnte, die sie regelkonform nehmen durfte. "Ich bin überhaupt nicht müde, ich hab ein High – seit Stunden. Mir geht es richtig gut. Was für ein Körper!", erklärte die Reporterin.

