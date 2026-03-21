Todesursache bestätigt: Daran starb Tänzer Joshua Allen

Neue Details zum tragischen Tod von Tänzer Joshua Allen sind nun bekannt geworden. Wie aus dem Autopsiebericht des Tarrant County Medical Examiner's Office hervorgeht, der TMZ vorliegt, wurde bei ihm eine Mischung aus Alkohol und Drogen im Blut nachgewiesen. Die Untersuchung ergab, dass der 36-Jährige zum Zeitpunkt seines Todes positiv auf Ethanol, Kokain und Ketamin getestet wurde. Zudem trug Joshua eine schwarze Fußfessel am Knöchel, als die Behörden seinen Leichnam untersuchten. Weshalb er diese tragen musste, ist bislang nicht bekannt. Die Autopsie listet außerdem die zahlreichen Verletzungen auf, die Joshua zum Zeitpunkt seines Todes erlitten hatte. Der Tod des Tänzers wurde offiziell als Suizid eingestuft.

Joshua verstarb Ende September 2025 in einem Krankenhaus in Texas, nachdem er von einem Zug erfasst worden war. Seine Familie hatte damals um Privatsphäre und Gebete gebeten. Freunde und Angehörige teilten nach seinem Tod ihre letzten Gespräche mit ihm. "Eines der letzten Dinge, die er gesagt hat, war, Gott immer an erste Stelle zu setzen. Man muss ehrlich zu sich selbst sein, bevor man ehrlich zu irgendjemand anderem sein kann", zitierten sie den verstorbenen 36-Jährigen.

Joshua war 2008 durch seinen Sieg in der vierten Staffel der Tanzshow "So You Think You Can Dance" zu nationaler Bekanntheit gelangt. Damals belegte der verstorbene Stephen "tWitch" Boss (†40) den zweiten Platz in der Show. In den Jahren nach seinem Erfolg geriet Joshua jedoch in rechtliche Schwierigkeiten. 2016 wurde er wegen häuslicher Gewalt angeklagt. Der gebürtige Texaner hinterlässt Familie und Freunde, die ihn als ehrlichen und authentischen Menschen in Erinnerung behalten werden.

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IMAGO / ZUMA Press Wire Joshua Allen, Tänzer

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Imago Joshua Allen bei der "So You Think You Can Dance"-Live-Tour 2008

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IMAGO / Depositphotos Joshua Allen, Katee Shean und Stephen "tWitch" Boss, August 2015

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