Ashley Parker Angel offenbart seine früheren Suizidgedanken

Ashley Parker Angel (44) öffnet in einer neuen Doku die Tür zu einem äußerst dunklen Kapitel seines Lebens. Im emotionalen Trailer zu Joey Fatones (49) Boyband-Dokumentation "Boy Band Confidential: A Hollywood Demons Event" erzählt der frühere O-Town-Star, wie er darüber nachdachte, sein Leben zu beenden. "Ich saß auf dem Balkon meiner New Yorker Wohnung im 38. Stock und dachte einfach darüber nach, hinunterzuspringen", berichtet Ashley in dem Clip. Es sei das erste Mal, dass er so offen über seine inneren Kämpfe während seiner Boyband-Zeit spreche, heißt es in dem Trailer, den unter anderem das True-Crime- und Doku-Label iD jetzt veröffentlicht hat. Die zweiteilige Produktion läuft Mitte April auf iD und HBO Max an.

In "Boy Band Confidential" blickt Ashley gemeinsam mit anderen bekannten Gesichtern der Boyband-Ära auf die Schattenseiten des Ruhms zurück. Neben Joey als Executive Producer kommen in der Doku auch Lance Bass (46), Nick Lachey (52), Wanya Morris, Shawn Stockman und Brad Fischetti (50) zu Wort, die von ihren eigenen Erfahrungen in Gruppen wie *NSYNC, 98 Degrees oder Boyz II Men berichten. Ashley, der durch die Castingshow "Making the Band" und den anschließenden Erfolg mit O-Town berühmt wurde, beschreibt in dem Projekt laut Trailer eine Zeit, in der der Druck des Musikbusiness ihn an seine Grenzen brachte. "Ich habe mich im Spiegel betrachtet und dachte mir: 'Wenn ich nichts ändere, werde ich dem 27-Club beitreten. Ich werde als junger Künstler sterben, so wie viele andere vor mir'", reflektierte er schon in einem früheren Auftritt im Podcast "Behind the Velvet Rope".

Abseits der Kameras hat Ashley in den vergangenen Jahren sein Leben neu sortiert. Nachdem O-Town sich 2003 zunächst auflöste, baute er sich eine Solokarriere auf, stand in Musicals wie Wicked zunächst auf Tour und später auch am Broadway auf der Bühne und war 2023 als S’more in der Show The Masked Singer zu sehen. Inzwischen hat sich der Musiker bewusst aus dem Rampenlicht zurückgezogen, um seine mentale Gesundheit zu schützen, und arbeitet heute als Fitnesstrainer. Auf Instagram erklärte er in einem längeren Beitrag, dass ihn der ständige Erfolgsdruck im Entertainmentgeschäft innerlich leer gemacht habe und er in dieser Zeit auch miterleben musste, wie enge Freunde an den Folgen solcher Belastungen starben. Ashley betonte dort, dass ihm vor allem seine Liebsten und professionelle Hilfe dabei geholfen haben, wieder die Kontrolle über sein Leben zu übernehmen und neue Stabilität zu finden.

Bist du selbst depressiv oder hast du Suizid-Gedanken? Dann kontaktiere bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhältst du anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Instagram / ashley_parker_angel Ashley Parker Angel, 2025

Getty Images Lance Bass und Joey Fatone, Musiker