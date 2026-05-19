Erfolg bleibt nach DSDS-Sieg aus: Menowin stört es nicht

Menowin Fröhlich (38) hat die Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" gewonnen – und das im dritten Anlauf. Doch auf den Triumph folgte prompt ein Dämpfer: Sein Sieger-Song "Mercy On Me" verpasste die Top 100 der Single-Charts. Im Gespräch mit Bild zeigte sich der 38-Jährige davon aber wenig erschüttert. "Früher hätte mich das zerstört. Heute nicht mehr. Natürlich wünsche ich mir Erfolg. Aber mein Wert darf nicht mehr davon abhängen, ob Menschen klatschen oder nicht. Der Hype kann kommen und gehen, aber ich will innerlich stabil bleiben", erklärte er.

Statt sich in Selbstzweifel zu verlieren, blickt Menowin nach vorne. Mit dem Label Embassy of Music arbeitet er bereits an einem Album, in dem er seinen bewegten Lebensweg verarbeiten will – mit all seinen Höhen und Tiefen, Schmerzen und Hoffnungen. "Die Menschen werden eine ehrlichere Seite von mir kennenlernen", verspricht er. Für ihn sei der DSDS-Sieg mehr als nur ein Wettbewerb – er sei eine Art Neuanfang: "Für mich war das eine zweite Chance von Gott." Und auch den Shitstorm, den er nach dem Finale in sozialen Medien erlebt habe, habe er mit Fassung getragen. "Ich verstehe, dass nicht jeder an Veränderung glaubt. Worte allein reichen auch nicht. Deshalb will ich nicht groß reden, sondern anders leben."

Früher machte Menowin mit Schlagzeilen rund um Körperverletzung, Betrug und Drogenprobleme von sich reden. Heute scheint sein Fokus ein anderer zu sein: Familie, Stabilität und Glaube. Die erste Woche nach dem Finale habe er wie einen "Sturm" erlebt, sagte er gegenüber Bild. Dennoch habe er bewusst kleine Momente geschützt – Zeit mit seinen Kindern, Gespräche mit seiner Partnerin Ronja und Gebet. Auch die 100.000 Euro Siegprämie will er nicht impulsiv ausgeben. "Früher hätte ich wahrscheinlich vieles impulsiv gemacht. Heute denke ich anders", so Menowin. Das Geld soll vor allem Sicherheit für die Familie bringen. Im August erwarten er und Ronja zudem ein weiteres Kind – für ihn wird es das neunte sein.

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RTL / Stefan Gregorowius Menowin Fröhlich, DSDS 2026

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Getty Images Menowin Fröhlich feiert seinen Sieg bei "Deutschland sucht den Superstar" 2026 in den MMC Studios in Köln

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Imago Menowin Fröhlich feiert den DSDS-Sieg mit einem Kuss von Ronja Lehmann in den MMC-Studios Köln