Lilibets Geburtstag: Harry wies Charles' Geschenk zurück

Am 4. Juni feiert Prinzessin Lilibet (4) ihren Geburtstag. Sicher wird dann auch ein Geschenk von ihrem Opa König Charles (77) aus Großbritannien in Kalifornien eintreffen, denn der Monarch ist bekannt dafür, seinen Enkeln oft durchdachte Geschenke zu machen. Doch die Gedanken, die er sich in der Vergangenheit machte, kamen bei seinem Sohn und Lilibets Papa Prinz Harry (41) weniger gut an. Laut OK! musste Harry seinen Vater 2023 zum zweiten Geburtstag seiner Tochter in die Schranken weisen. Charles wollte dem Mädchen ein Spielhaus schenken. Eine großzügige Geste, die einen emotionalen Hintergrund hat. Denn seine Mutter, Queen Elizabeth (†96) soll ebenfalls so ein Häuschen zum sechsten Geburtstag bekommen und mit ihrer Schwester Prinzessin Margaret (†71) viel Spaß damit gehabt haben.

Für Harry und seine Frau Meghan (44) war das aber offenbar zu viel. Der Herzog von Sussex hat Charles wohl gebeten, ein kleineres und vor allem bescheideneres Geschenk zu suchen. "Harry hat Charles gewarnt, dass er weniger extravagant sein soll", erinnert sich ein Palast-Insider. Der 41-Jährige und seine Frau sollen nicht wollen, dass ihre Kinder teure Dinge geschenkt bekommen. Viel eher ziehen sie Kleinigkeiten vor – am liebsten etwas Selbstgemachtes. Solche Diskussionen zwischen Eltern und Großeltern soll es schon zuvor bei Lilibets Bruder Prinz Archie (7) gegeben haben.

Archie, der bereits Anfang Mai sieben Jahre alt wurde, bekam in diesem Jahr aber ein besonderes Geschenk von seinem Opa, das sogar selbstgemacht war. Laut des Royal-Experten Tom Quinn fertigte der 77-Jährige eine Landschaftszeichnung nur für seinen Enkel an und schickte sie mitsamt einer persönlichen Geburtstagskarte in die USA. "Es war ihm wichtig, etwas Liebevolles und Persönliches zu schenken", meinte Tom laut Gala. Denn Charles soll die Distanz zu seinen Enkelkindern in den Staaten – geografisch wie emotional – sehr belasten. Mit solchen Gesten versuche der König, diesen Graben zu überbrücken. Da Harry und Meghan Selbstgemachtes bevorzugen, dürfte er damit sicherlich ihre Ansprüche erfüllt haben.

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Getty Images König Charles III. und Prinz Harry, 2022

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Instagram / meghan Prinz Harry mit seiner Tochter Lilibet, März 2025

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Getty Images Prinz Harry, Herzogin Meghan und Prinz Charles, März 2019