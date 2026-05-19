Hayden Panettiere von Star-Regisseur sexuell belästigt

Hayden Panettiere (36) sorgt gerade mit ihren neu veröffentlichten Memoiren für Aufsehen. In ihrem Buch "This Is Me: A Reckoning" schildert die Schauspielerin zahlreiche Details aus ihrem Leben und ihrer Zeit in Hollywood – darunter auch einen unangenehmen Vorfall, der sich ereignete, als sie 19 Jahre alt war. Damals befand sie sich auf einer privaten Party in einem Apartment und war gerade dabei zu gehen, als ein oscarprämierter Schauspieler und Regisseur ihr gegenüber übergriffig wurde und seine Genitalien entblößte. "Die Hoden dieses angesehenen, preisgekrönten Schauspielers hingen aus seinem offenen Hosenstall", schreibt sie, ohne jedoch den Namen des Mannes zu nennen.

Hayden beschreibt, dass der Mann ihren Blick auf seine Hose lenkte und so tat, als hätte er Kaugummi daran kleben. Was sie stattdessen zu sehen bekam, entsetzte sie. Der angesehene Schauspieler und Regisseur gab einen Blick auf seinen Hodensack frei, den er offenbar aus dem Hosenschlitz geholt hatte. "Es hat mir zwar nicht wirklich wehgetan und ich war sicher, dass es ein Scherz war, aber ich hatte noch nie einen erwachsenen Mann so etwas tun sehen. Ich war schockiert", schreibt sie. Den Menschen, mit denen sie auf der Party gewesen war, habe sie nichts davon erzählt.

In ihren Memoiren erklärt Hayden auch, wie sie den Vorfall im Nachhinein eingeordnet hat: "Manche älteren Männer haben einfach keine Manieren gelernt." Sie erinnert sich auch an einen weiteren Moment aus ihrer Teenagerzeit, als sie 18 war und auf einer Yacht neben einen sehr berühmten nackten Mann ins Bett gelegt wurde – eine Begegnung, die sie ebenfalls als "schockierend" beschreibt. Hayden, die vor allem durch ihre Rollen in den Serien "Heroes" und "Nashville" bekannt ist, hat in der Vergangenheit bereits häufiger offen über schwierige Phasen in ihrem Leben gesprochen – in ihrem Buch setzt sie diese Offenheit nun fort.

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Getty Images Hayden Panettiere im März 2023

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Getty Images Hayden Panettiere, Schauspielerin

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Instagram / haydenpanettiere Hayden Panettiere