Katie Prices Ehemann Lee vermisst: Mutter fleht Entführer an

Katie Price (47) erlebt gerade einen Albtraum: Die Reality-TV-Bekanntheit bangt seit mehreren Tagen um ihren Ehemann Lee Andrews, der spurlos verschwunden ist. Der Geschäftsmann hätte Ende vergangener Woche gemeinsam mit ihr in der Morgenshow "Good Morning Britain" auftreten sollen. Doch Lee bestieg den geplanten Flug von Dubai nach London offenbar nie. Seit Donnerstag habe weder Katie noch seine Familie etwas von ihm gehört, heißt es unter anderem beim Portal The Sun. Während Katie öffentlich von einer möglichen Entführung spricht, richtet nun auch Lees Mutter Trisha einen verzweifelten Appell an diejenigen, die ihren Sohn womöglich in ihrer Gewalt haben.

In einem Gespräch mit The Sun schildert Trisha, wie groß ihre Sorge um ihren Sohn ist. "Bitte bringt mir meinen Sohn zurück", fleht sie und erklärt, dass sie selbst bislang kein Video gesehen habe, auf das sich Katie bezieht. Die TV-Persönlichkeit hatte zuvor in einem Clip auf Social Media behauptet, Lee sei zuletzt mit gefesselten Händen, Kapuze über dem Kopf und in einem Van zu sehen gewesen. Trisha gibt sich zurückhaltend, ob sie an eine Entführung glaubt: Sie kenne die rechtlichen Abläufe in Dubai nicht, wundere sich aber über die angeblich verwendeten Kabel. Gleichzeitig kritisiert sie die starke Onlinepräsenz ihrer Schwiegertochter: Katie teile ihrer Ansicht nach "zu viel" in den sozialen Netzwerken. Währenddessen schildert Katie in einem weiteren Video, wie sehr sie die Ungewissheit belastet. Sie berichtet, dass die Familie Lee bei der britischen Botschaft als vermisst gemeldet habe und das britische Foreign Office die Angehörigen eines britischen Mannes in Dubai unterstütze.

Katie und Lee hatten im Januar geheiratet – nur zwei Wochen nachdem sie sich kennengelernt hatten. Der Unternehmer lebt seit vielen Jahren in Dubai, laut seiner Mutter pendelt die Familie seit Langem und sie selbst sah ihren Sohn zuletzt vor einigen Jahren. Lee soll in der vergangenen Woche zuletzt am Flughafen in Dubai gesehen worden sein, bevor er für den TV-Auftritt mit Katie nach London fliegen wollte. Aus Katies Umfeld hieß es, die Angehörigen warteten weiter auf ein Lebenszeichen. In ihrem Clip betonte die fünffache Mutter, sie halte sich in dieser belastenden Lage an Routinen fest: "Ich bin ein toughes Mädchen. Ich bin eine Überlebende, aber so eine Situation habe ich noch nie erlebt", sagte sie. Während die Behörden die Familie unterstützen, hoffen Katie, Freunde und Verwandte auf Hinweise zu Lees Aufenthaltsort.

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Instagram / wesleeeandrews Katie Price und ihr neuer Ehemann Lee

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Instagram / katieprice Lee Andrews und Katie Price im März 2026

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Instagram / wesleeeandrews Katie Price und ihr Ehemann Lee

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