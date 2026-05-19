Streamer Rewinside bestätigt die Trennung von Julia Beautx

Schlechte Nachrichten für Fans von Rewinside (33) und Julia Beautx (27): Der Streamer und die Schauspielerin sind nicht mehr zusammen. Sebastian Meyer, wie Rewinside mit bürgerlichem Namen heißt, verkündete das Liebes-Aus in einem Livestream auf Twitch. "Ich mache es kurz und schmerzlos. Diggah, das ist wirklich insane. Ich bin seit Februar nicht mehr mit Julia zusammen, wir sind getrennt. Das Ding ist durch. Eigentlich wollte ich mich nie auf Social Media dazu äußern", erklärte er seinen Zuschauern. Außerdem bat er seine Community darum, respektvoll mit der Situation umzugehen.

Der Grund für sein öffentliches Statement: In der vergangenen Zeit kursierten zunehmend Gerüchte über den Streamer, die er nun richtigstellen wollte. Unter anderem wurde ihm nachgesagt, mit mehreren Frauen etwas zu haben. Das wies Rewi entschieden zurück: "Es ist auch möglich, mit Frauen einfach befreundet zu sein." Gleichzeitig gestand er, dass die Trennung ihn emotional stark belastet habe und auch ein Grund für seine häufigen Stream-Ausfälle gewesen sei. "Ich muss auch sagen, dass diese Trennung einer der Gründe für die vielen Stream-Ausfälle war. Es fickt einfach den Kopf und das muss nicht sein, Freunde", so Rewi. Nun hofft er, das Thema hinter sich lassen zu können.

Dass die Beziehung der beiden ein offenes Geheimnis in der Community war, thematisierte Rewi in seinem Stream ebenfalls. Trotzdem hätten er und Julia stets versucht, ihr Privatleben aus der Öffentlichkeit herauszuhalten. "Ihr checkt, wie wir Sachen versucht haben, unter dem Radar zu bleiben und kein großes Ding daraus zu machen. Das war uns nicht immer möglich, weil andere Streamer, äußere Umstände, Fotografen, andere TikToks immer reingekackt haben", schilderte er. Für den Streamer ist die Trennung dabei nicht der einzige Einschnitt der letzten Monate – er hatte zuvor öffentlich gemacht, dass er an Burn-out erkrankt sei und deshalb eine Pause von den sozialen Medien eingelegt hatte.

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Instagram / juliabeautx Rewinside und Julia Beautx, Oktober 2024

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Instagram / rewinstagram YouTuber Rewinside und Julia Beautx, Mai 2025

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Instagram / juliabeautx Joey’s Jungle und Julia Beautx in Disneyland

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