Bei "Zwischen Tüll und Tränen"-Uwe wurde Hautkrebs entdeckt

Für Uwe Herrmann (63) war es ein echter Schock: Bei dem Star aus der Sendung "Zwischen Tüll und Tränen" wurde vor Kurzem ein sogenanntes Merkelzellkarzinom entdeckt – eine seltene und besonders aggressive Form von Hautkrebs. Der Tumor saß an seinem rechten Arm. Der Dresdner Brautmoden-Designer musste sich innerhalb kürzester Zeit zwei Operationen unter Vollnarkose unterziehen. Gegenüber SuperIllu beschrieb er den dramatischen Verlauf: "Drei Tage nach der Diagnose wurde ich im Krankenhaus vorstellig, vier Tage später lag ich zum ersten von zwei Malen unterm Messer, jeweils mit Vollnarkose."

Die Eingriffe verliefen erfolgreich. Nicht nur der Tumor selbst wurde entfernt, auch mehrere Lymphknoten mussten herausoperiert werden, einer davon war bereits mit Metastasen befallen. Besonders erleichternd für Uwe: Sein Arm blieb erhalten. Eine Amputation, die zunächst im Raum stand, war am Ende nicht notwendig. Schon während seines Krankenhausaufenthalts ließ er sich seine Arbeit nicht nehmen und entwarf im Krankenbett weiter Brautkleider. "Es macht nachdenklich, wenn so was passiert …", sagte er dazu im Interview.

Auch abseits der Diagnose war es zuletzt keine leichte Zeit für den TV-Star. Uwe hatte sich vor einigen Monaten von seiner Partnerin Susann getrennt, mit der er rund zwei Jahre zusammen war. "Ich bin jetzt wieder Single", berichtete er gegenüber RTL. Vor allem der stressige Alltag habe zwischen seinem Brautmodengeschäft, Dreharbeiten und Terminen die Beziehung belastet – zu wenig Zeit für Nähe sei letztlich der ausschlaggebende Grund gewesen.

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Instagram / uweherrmanndresden Uwe Hermann, Mai 2026

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IMAGO / STAR-MEDIA Uwe Herrmann, Mai 2019

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IMAGO / EHL Media Uwe Herrmann und seine Partnerin Susann, November 2024