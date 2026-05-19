Gewusst? Michèle de Roos' Freund war in "Verbotene Liebe"

Für Michèle de Roos (32) läuft es in der Liebe offenbar richtig gut: Die frühere Bachelor-Kandidatin ist vergeben – und ihr Freund ist kein Unbekannter. Bei dem glücklichen Mann an ihrer Seite handelt es sich um den Schauspieler Milan Marcus (39), der vielen TV-Fans noch aus der Soap Verbotene Liebe ein Begriff sein dürfte. Auf Instagram gibt die Influencerin zwar nur wenige Einblicke in ihre Beziehung und hält sich auf ihrem Profil eher bedeckt, was ihren Partner angeht. Doch so viel ist klar: Sie schwärmt von ihm und hat betont, dass sie aktuell noch die Zweisamkeit genießt.

Milan hingegen machte seine neue Liebe auf seinem eigenen Profil deutlicher sichtbar. Auf einem Foto ist das Paar beim Küssen zu sehen – beide wirken dabei überglücklich. Dazu schrieb er: "Und dann geht es manchmal schneller als davor." Ein Satz, der vermuten lässt, dass die Beziehung der beiden schnell an Fahrt aufgenommen hat. Fans der beiden freuen sich darüber sehr. "Ihr seid so ein tolles Paar" und "Glückwunsch", lauten nur zwei von vielen weiteren Kommentaren.

Milan ist vielen Soapfans noch als Constantin von Lahnstein aus "Verbotene Liebe" bekannt, wo er von 2004 bis 2008 zu sehen war und 2011 noch einmal in vier Gastauftritten zurückkehrte. Zuletzt war er auch in der ARD-Telenovela Sturm der Liebe zu sehen, wo er von Anfang 2024 bis Mai 2024 die Rolle des Tom Dammann spielte. In einer Fragerunde auf Instagram ging Michèle vor einem Tag noch einen Schritt weiter und verriet ein paar Details, die Fans sofort aufhorchen ließen. Sie sagte, Milan sei 39 und damit sieben Jahre älter als sie. Und es passte auch ganz praktisch: Die beiden wohnten quasi um die Ecke, nur rund vier Kilometer voneinander entfernt. Für Michèle fühlte sich das wie ein echter Glücksfall an. "Besser hätte es mich nicht treffen können", schwärmte sie.

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Instagram / thats.mi Michèle de Roos und ein unbekannter Mann, April 2026

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Instagram / milan2087 Milan Marcus, Mai 2026

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Instagram / milan2087 Michèle de Roos und ihr Partner Milan Marcus, TV-Bekanntheiten

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