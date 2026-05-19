Toten-Hosen-Star Campino mit 63 Jahren wieder Papa geworden

Mit 63 Jahren darf sich Die Toten Hosen-Frontmann Campino (63) über Nachwuchs freuen. Das hat er jetzt ganz offiziell bestätigt. Bei der Premiere einer neuen Dokumentation über die Düsseldorfer Punkrockband in einem Mainzer Kino sprudelten die News aus dem Musiker heraus: Er ist erneut Vater geworden. "Ich hatte mir meinen Weg zur Rente schon anders vorgestellt, aber das fällt jetzt halt aus", kommentiert er laut Bunte.

In einer Gesprächsrunde im Anschluss an die Premiere wurde er noch deutlicher: "Es ist vielleicht der schönste Beweis, den man haben kann, dass das Leben sich was anderes überlegt als du." Und weiter: "Ich glaube, ein Kind zu kriegen, ist dann wohl die schönste Umkehrung." Das Kind kam während der zweijährigen Arbeit am neuen Album zur Welt, das den Titel "Trink aus, wir müssen gehen!" trägt und gemeinsam mit dem Bonusalbum "Alles muss raus!" am 29. Mai erscheint.

Für Campino ist es bereits das zweite Mal, dass er Vater wird. Sein erster Sohn Lenn wurde 2004 geboren und hat sich inzwischen als Model einen Namen gemacht. Der Sänger, der am 22. Juni seinen 64. Geburtstag feiert, scheint die neue Situation mit Humor und Gelassenheit zu nehmen. "Ich sehe mich jetzt gerade wieder selber Autos über den Teppich schieben und ich fühle mich gut dabei", sagte er nach der Premiere lachend.

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Getty Images Campino beim Staatsbankett mit König Charles III., Berlin 2023

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ActionPress Campino, Musiker

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Getty Images Campino bei einem Konzert der Toten Hosen