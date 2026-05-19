User vermuten neues Drama: Kim Virginias Insta verschwunden

Auf einmal ist das Profil weg und bisher gibt es keine Erklärung: Der Instagram-Account von Influencerin Kim Virginia Grey (31) ist offenbar über Nacht verschwunden. Seit dem 19. Mai ist das Profil der TV-Bekanntheit nicht mehr auffindbar. Das sorgt bei ihren Followern für Verwirrung und wilde Spekulationen. Besonders auffällig: Unter einem Geburtstagspost, den ihr Ehemann Nikola Grey (30) ihr gewidmet hat, häufen sich die besorgten Kommentare der Fans.

"Was ist denn mit Kims Profil los, privat und alles weg...", schreibt ein Nutzer unter Nikolas Post. Andere reagieren mit einer Mischung aus Humor und Skepsis: "Das nächste Drama ist im Anmarsch. War doch klar! Heute sollte ja das Fitnessprogramm starten, was wahrscheinlich nicht passieren wird." Auch nach dem angekündigten Fitness-Account suchen Follower vergeblich: "Ich finde das Instagram-Profil für das Fitnessprogramm gar nicht mehr." Fragen wie: "Kim, wo bist du?" und "Wo ist der Account von Kim Virginia hin?" runden das Bild ab. Von Kim selbst gibt es bislang keine Reaktion oder Erklärung zu dem verschwundenen Profil.

Vor wenigen Wochen hatte Kim selbst noch sehr offen über eine schwere Zeit gesprochen. In einer Instagram-Story gab sie Einblicke in eine emotionale Ausnahmesituation nach dem Verlust ihres ungeborenen Kindes und den Turbulenzen in ihrer Ehe mit Nikola. "Innerlich war ich gefühlt ein ganzes Jahr nur halb da", schrieb sie damals. Nikola habe das ebenfalls gespürt: "Er meinte, ich war die letzten Monate gar nicht richtig da." Was aktuell bei Kim los ist, bleibt bisher unklar.

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Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Grey, März 2026

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Instagram / kimvirginiaa Nikola und Kim Virginia Grey im Januar 2026

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Instagram / kimvirginiaa Nikola und Kim Virginia Grey, Januar 2025