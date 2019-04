So haben die meisten O-Town-Fans Sänger Ashley Parker Angel (37) sicher nicht in Erinnerung. Vor mittlerweile 19 Jahren stürmte der Blondschopf mit seiner Boyband weltweit die Charts. Songs wie "All Or Nothing" oder "We Fit Together" sind bis heute Ohrwürmer. Nach der Zeit in der Gruppe hat sich der Teenieschwarm von einst ziemlich stark verändert: Ashley macht heute als Influencer mit seinem heißen Sixpack die sozialen Netzwerke unsicher!

Stahlharte Muskeln und sehr viel nackte Haut – so präsentiert sich der 37-Jährige zurzeit auf Instagram. Dem süßen Jungen von früher sieht er kaum noch ähnlich. Seine über 250.000 Follower dürfen Ashley regelmäßig beim Training zuschauen und hinterher das Ergebnis auf seinen sexy Unterwäsche-Pics bewundern. Zwischendrin gibt es immer mal wieder Fitness-Tipps und Werbung für seine eigene Firma für Nahrungsergänzungsmittel.

Die Musik hat Ashley trotz seiner Fitness-Leidenschaft nicht aufgegeben. Nach einigen mehr oder weniger erfolgreichen Solo-Projekten hat der Vater eines kleinen Sohnes sich einen Namen am Broadway gemacht. Zuletzt stand er in dem Stück "Wicked" auf der Bühne.

PNP / WENN Ashley Parker Angel, 2006

Instagram / ashley_parker_angel Ashley Parker Angel, Sänger

Chris Connor / WENN O-Town, 2001

