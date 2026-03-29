Um "Leben zu schützen": Ali Bumaye plant Magenverkleinerung

Rapper Ali Bumaye hat in seinem Livestream eine drastische Entscheidung verkündet: Falls er in den kommenden drei Monaten keine deutlichen Resultate bei seiner Gewichtsabnahme erzielt, will er sich einer Magenoperation unterziehen. Er kämpft schon seit seiner Jugend mit seinem Gewicht und fühlte sich stets als "der Dicke" in seinem Umfeld, wie Raptastisch berichtet. In den vergangenen Jahren hat Ali mehrfach versucht, durch eine Ernährungsumstellung und deutlich mehr Sport sein Leben zu ändern. Besonders das tägliche Schwimmen wurde zu einem festen Bestandteil seines Alltags.

Doch seit Dezember vergangenen Jahres arbeitet der Berliner hauptberuflich als Streamer, was bedeutet, dass er den Großteil seiner Zeit sitzend verbringt. Diese Tätigkeit macht es ihm deutlich schwerer, Fortschritte zu erzielen. In seinem Stream erklärte Ali, dass er zwar weiterhin regelmäßig zum Sport gehe, danach aber so hungrig sei, dass er seinen Ernährungsplan nicht durchhalte und stattdessen mit Freunden essen gehe. Dadurch befinde er sich trotz Sport nicht mehr im nötigen Kaloriendefizit. Sollten die nächsten Monate keine Veränderung bringen, will er nach Istanbul fliegen, um dort die Magenverkleinerung durchführen zu lassen. Mit diesem Schritt möchte er nach eigenen Worten sein "Leben schützen" und seine Gesundheit nicht länger durch das Übergewicht gefährden.

Ali ist in der deutschen Rap-Szene bekannt für seine ehrliche und direkte Art. Vor drei Monaten sorgte Ali mit einer Date-Geschichte im Livestream für Aufsehen. Damals erzählte der Rapper, wie er sich mit einer Frau traf, die sich in ihren Nachrichten deutlich schlanker beschrieben hatte, als sie tatsächlich war. Ali konfrontierte er die Frau mit den Worten: "Du bist fett". Dabei nahm er sich selbst aufs Korn: "Ich bin selber fett, ihr wisst, ich kann das ja sagen". Seine Offenheit löste hitzige Diskussionen aus.

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Instagram / alibumaye Ali Bumaye, Rapper

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