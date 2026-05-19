Monogam: Susan Sideropoulos plaudert über Eheleben mit Jakob

Susan Sideropoulos (45) hat in einem Interview mit RTL überraschend offen über ihre Ehe mit ihrem Mann Jakob Shtizberg gesprochen. Die Schauspielerin nahm dabei auch zu einem Satz Stellung, der zuletzt für Aufsehen gesorgt hatte. Sie hatte gesagt, sie wisse nicht, ob Monogamie "ein lebenslanges Konzept ist, das wirklich aufgeht" – und stellte im Gespräch klar: "Mein Mann und ich leben monogam." Gleichzeitig betonte sie, dass sie niemanden dazu bringen wolle, ein bestimmtes Beziehungsmodell zu verfolgen. "Ich empfehle gar nichts", so Susan.

Statt Pauschalurteile zu fällen, liege ihr etwas anderes am Herzen: Menschen dazu zu bringen, sich ehrlich mit ihren eigenen Bedürfnissen auseinanderzusetzen. "Es gibt gar kein Richtig oder Falsch. Richtig ist, was für zwei Menschen funktioniert, die sich entscheiden, gemeinsam durchs Leben zu gehen", erklärte sie. Dieses Thema beschäftigt die Moderatorin auch beruflich: Gemeinsam mit Jakob hat sie den Beziehungskurs "Liebe Next Level" entwickelt, in dem die beiden offen über Partnerschaft, Kommunikation und schwierige Themen wie Eifersucht oder Seitensprünge sprechen.

Susan und Jakob sind seit fast 30 Jahren ein Paar. In dieser langen Zeit haben sie offenbar gelernt, Konflikte gelassener zu nehmen. "Nach 30 Jahren machen wir uns im Urlaub jetzt nicht mehr so verrückt", sagte sie lachend im Interview. Dass die zweifache Mutter und ihr Mann trotz unterschiedlicher Persönlichkeiten und Gewohnheiten so lange harmonieren, hatten sie selbst schon früher auf ihre unterschiedlichen "Love Languages" zurückgeführt – während Susan Zuneigung gerne in Worten ausdrückt, zeigt Jakob seine Gefühle lieber durch Taten.

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Imago Susan Sideropoulos und Jakob Shtizberg bei der Premiere von "Elisabeth - Das Musical" im Theater des Westens in Berlin, 5.03.2025

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Imago Susan Sideropoulos mit Jakob Shtizberg bei der Jubiläumsfeier 30 Jahre Die Arche in der Arche-Zentrale Hellersdorf, Berlin

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Instagram / susan_sideropoulos Susan Sideropoulos, TV-Moderatorin