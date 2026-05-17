Xabi Alonso übernimmt Chelsea bis 2030: Mega-Deal fix

Xabi Alonso (44) ist neuer Trainer des FC Chelsea! Der spanische Coach unterschrieb bei dem Londoner Premier-League-Klub einen Vertrag bis 2030. Die Blues hatten sich vor gut drei Wochen von ihrem bisherigen Trainer Liam Rosenior getrennt und befinden sich sportlich in der Krise – die Champions League verpasste der Verein in dieser Saison, und auch das FA-Cup-Finale am vergangenen Samstag gegen Manchester City ging verloren. Alonso soll den Klub nun nicht nur als Cheftrainer, sondern auch als Manager wieder auf Erfolgskurs bringen – mit entscheidendem Mitspracherecht bei Transfers. Für Aufsehen sorgte bereits am Sonntagmorgen ein rätselhafter Post auf Xabis offiziellem X-Account, der einen Link zu einem Bericht der spanischen Zeitung Marca enthielt, der seinen bevorstehenden Wechsel ankündigte. Der Beitrag wurde über 1,8 Millionen Mal aufgerufen, bevor er wieder gelöscht wurde.

"Chelsea ist einer der größten Vereine im Weltfußball, und es erfüllt mich mit großem Stolz, Trainer dieses großartigen Klubs zu werden", erklärte Alonso in einem Statement. "Aus meinen Gesprächen mit der Eigentümergruppe und der sportlichen Führung geht klar hervor, dass wir dieselben Ziele verfolgen. Wir wollen eine Mannschaft aufbauen, die in der Lage ist, dauerhaft auf höchstem Niveau mitzuspielen und um Titel zu kämpfen." Zuletzt war der 44-Jährige bei Real Madrid tätig, wo er jedoch nach nur einem halben Jahr freigestellt wurde. Die Mannschaft soll mit seiner Spielidee nicht klargekommen sein, zudem soll es auch Spannungen mit Topstars wie Kylian Mbappé (27) gegeben haben.

Bevor Alonso nach Madrid wechselte, feierte er mit Bayer Leverkusen seine bis dato größten Trainererfolge: In der Saison 2023/24 gewann er mit den Rheinländern die deutsche Meisterschaft sowie den DFB-Pokal – und das, nachdem er das Team zuvor aus dem Tabellenkeller geführt hatte. Bei Chelsea wartet nun eine ähnlich große Aufgabe auf ihn. Seit dem Abgang von Thomas Tuchel (52), der den Klub 2021 zum Champions-League-Titel geführt hatte, fand der Verein keine Stabilität mehr. Trainer wie Graham Potter, Mauricio Pochettino und Enzo Maresca kamen und gingen, während teure Transfers kaum Früchte trugen.

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Getty Images Xabi Alonso, Trainer von Bayer 04 Leverkusen

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Carlos Alvarez / Getty Images Xabi Alonso in Madrid

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Getty Images Xabi Alonso, Trainer von Bayer 04 Leverkusen