Parkinson: Mike Tindall sorgt sich um seinen kranken Vater

Mike Tindall (47) macht sich große Sorgen um seinen Vater. Der ehemalige englische Rugby-Nationalspieler und Ehemann von Zara Tindall (45) sprach beim jährlichen Charity-Golfturnier ISPS Handa Celebrity Golf Classic im Belfry in Sutton Coldfield in einem exklusiven Interview mit dem Magazin Hello! offen über den Gesundheitszustand seines Vaters, der an Parkinson erkrankt ist. "Meinem Vater geht es im Moment nicht gut. Parkinson ist brutal und es gibt keine Pause davon, wie es den Körper angreift und Menschen verändert", sagte der 47-Jährige.

Die Worte des Familienvaters – er hat mit Zara drei Kinder – machen deutlich, wie schwer die Erkrankung die Familie trifft. "Nach mehr als 23 Jahren mit der Krankheit hat sie ihn, ehrlich gesagt, zu einem Schatten seiner selbst gemacht", so Mike weiter. Genau das sei der Grund, warum ihm das Charity-Event so am Herzen liege: Er wolle nicht, dass andere mitansehen müssten, wie ein Elternteil oder ein geliebter Mensch so leide und seine Lebensqualität so stark abnehme. Das Turnier unterstützt neben der Parkinson-Forschungsorganisation Cure Parkinson's auch die The Matt Hampson Foundation, die sich für verunglückte Sportler einsetzt. Mike schwärmte dabei von Matt Hampson, der nach einem Rugby-Unfall vom Hals abwärts gelähmt ist und trotzdem zuletzt den London Marathon absolvierte: "Ich bin immer wieder erstaunt von der Arbeit, die er leistet, und dem Unterschied, den er und die Foundation im Leben von Menschen machen."

Zara, die an diesem Tag auch ihren 45. Geburtstag feierte, war natürlich ebenfalls beim Golfturnier dabei – und ihr Mann zeigte sich dabei sichtlich erleichtert über ihre Teilnahme. "Zara liebt den Golftag", versicherte Mike. Das Paar ist seit 2011 verheiratet und wird am 30. Juli seinen 15. Hochzeitstag feiern. Gemeinsam mit den drei Kindern Mia, Lena und Lucas lebt die Familie auf dem Gatcombe-Park-Anwesen in Gloucestershire – zuletzt war die Familie um einen weiteren Neuzugang reicher geworden: einen schwarzen Cocker-Spaniel-Welpen, den Zara bei einem Reitturnier präsentiert hatte.

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Getty Images Mike Tindall beim Royal Ascot 2023

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Imago Mike und Zara Tindall beim Cheltenham Festival 2026

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Getty Images Mike Tindall in Edinburgh, 29. Juli 2011