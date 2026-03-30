Drama beim ORF: Star-Trompeter kollabiert während Liveshow

Dramatische Szenen ereigneten sich am Samstagabend während der Live-Übertragung der beliebten ORF-Volksmusiksendung "Mei liabste Weis". Der 77-jährige Star-Trompeter Toni Maier brach während seines Auftritts plötzlich zusammen, als er gerade den "Erzherzog-Johann-Jodler" anstimmte. Der Musiker griff sich mitten im Spiel ans Herz und musste sich sofort setzen. Bevor Sanitäter zur Bühne eilten, bemerkte Toni noch selbst vor laufender Kamera: "Mein Defibrillator hat sich eingeschaltet." Im Publikum herrschte große Sorge, während die Ersthelfer den Künstler umgehend versorgten. Moderator Franz Posch versuchte, die angespannte Situation zu beruhigen.

Nach etwa 15 bangen Minuten konnte Franz gegen 21:30 Uhr vorsichtig Entwarnung geben. Er erklärte sichtlich bewegt, dass Toni in medizinischer Betreuung und wieder ansprechbar sei. Der Musiker wurde zur genaueren Untersuchung ins Landeskrankenhaus Graz gebracht. Am Sonntag folgten weitere positive Nachrichten: Laut ORF-Tirol-Landesdirektorin Esther Mitterstieler sei der Künstler stabil, bei Bewusstsein und auf dem Weg der Besserung. Eine Rückkehr nach Hause sei bereits geplant. In der ORF-Mediathek wurde die Originalsendung gegen die Generalprobe ausgetauscht, mit dem Hinweis: "Wegen eines medizinischen Notfalls während der Livesendung wurde anstelle dieser die Generalprobe online gestellt."

Toni, der 1949 im österreichischen Bärnbach geboren wurde, gilt als prägende Figur der steirischen Volksmusik und hat die Branche über Jahrzehnte hinweg als Solotrompeter und Komponist maßgeblich mitgestaltet. Der erfahrene Blechbläser leitete lange Jahre das Johann-Joseph-Fux-Konservatorium in Graz und gilt als Institution in der heimischen Szene. Privat gilt Toni als Familienmensch: Er ist seit 1977 verheiratet und hat drei Söhne.

Anzeige Anzeige

Imago Musiker Toni Maier im Kunstraum der Ringstrassengalerien, Wien, 11.09.2017

Anzeige Anzeige

Imago Musiker und Moderator Franz Posch

Anzeige Anzeige